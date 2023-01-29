В Украине вводят новые автономера с латинскими буквами: что они значат

Буквы будут обозначать способ регистрации транспортного средства

В Украине вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о введении нового формата автомобильных номеров.

Как говорится в тексте приказа, первые номера с латинскими буквами будут принадлежать транспортным средствам, которые были зарегистрированы онлайн или через сервис "Дия".

При этом первые две буквы будут обозначать не регион регистрации, а способ:

ED, DC – для транспортных средств, оформленных в электронном кабинете водителя от МВД;

– для транспортных средств, оформленных в электронном кабинете водителя от МВД; DI, PD – если машину зарегистрировали на портале или в приложении "Дия".

Несмотря на то, что функция регистрации автомобиля в "Дие" должна быть запущена еще в декабре 2022 года, однако этого до сих пор не произошло.

При этом Главный сервисный центр пока не сообщал о нововведениях.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года изменили порядок выдачи платных номеров. Если до этого их могли себе позволить лишь водители легковых автомобилей, то теперь они стали доступными для всех транспортных средств. То есть, "красивые" номера могут получить и владельцы мопедов, мотоциклов, квадроциклов, грузовиков и даже автобусов.