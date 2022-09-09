Мобилизация транспорта: чьи автомобили не подлежат изъятию – появилось объяснение

В Украине недавно были расширены возможности для изъятия автотранспорта на нужды армии

В Украине в начале сентября расширили так называемую мобилизацию автотранспорта – разрешение соответствующим органам и службам изымать транспортные средства частных лиц, учреждений и организаций на нужды армии. Впрочем, как и с общей мобилизацией, существует несколько исключений.

Как пишет издание ZN, нормы мобилизации автотранспорта регулируются статьей 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно в этой статье изложены требования к военно-транспортной повинности.

Согласно перечню исключений, перечисленных в настоящей статье, изъятию не подлежат принадлежащие автомобилю:

дипломатическим и консульским учреждениям других стран;

представительствам международных и иностранных организаций;

иностранцам и людям, вообще не имеющим гражданства;

банкам государственного сектора;

предприятиям, организациям и учреждениям, обладающим высокой общественной значимостью;

предприятиям, организациям и учреждениям, выполняющим мобилизационные задания.

Последние две из перечисленных категорий должны иметь подписанный договор с Министерством обороны Украины. Именно на его основании они могут нотариально подтвердить свое право на сохранение имущества.

Как сообщал "Телеграф", продление отсрочки от мобилизации в Украине получит ряд граждан — появился список.