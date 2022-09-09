Мобилизация транспорта: чьи автомобили не подлежат изъятию – появилось объяснение
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В Украине недавно были расширены возможности для изъятия автотранспорта на нужды армии
В Украине в начале сентября расширили так называемую мобилизацию автотранспорта – разрешение соответствующим органам и службам изымать транспортные средства частных лиц, учреждений и организаций на нужды армии. Впрочем, как и с общей мобилизацией, существует несколько исключений.
Как пишет издание ZN, нормы мобилизации автотранспорта регулируются статьей 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно в этой статье изложены требования к военно-транспортной повинности.
Согласно перечню исключений, перечисленных в настоящей статье, изъятию не подлежат принадлежащие автомобилю:
- дипломатическим и консульским учреждениям других стран;
- представительствам международных и иностранных организаций;
- иностранцам и людям, вообще не имеющим гражданства;
- банкам государственного сектора;
- предприятиям, организациям и учреждениям, обладающим высокой общественной значимостью;
- предприятиям, организациям и учреждениям, выполняющим мобилизационные задания.
Последние две из перечисленных категорий должны иметь подписанный договор с Министерством обороны Украины. Именно на его основании они могут нотариально подтвердить свое право на сохранение имущества.
Как сообщал "Телеграф", продление отсрочки от мобилизации в Украине получит ряд граждан — появился список.