Мобілізація транспорту: чиї автомобілі не підлягають вилученню – з’явилось пояснення
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В Україні нещодавно було розширено можливості для вилучення автотранспорту на потреби армії
В Україні на початку вересня розширили так звану мобілізацію автотранспорту – дозвіл відповідним органам та службам вилучати транспортні засоби приватних осіб, установ та організацій на потреби армії. Втім, як і з загальною мобілізацією, тут існує декілька винятків.
Як пише видання ZN, норми мобілізації автотранспорту регулюються статтею 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Саме у цій статті викладені вимоги до військово-транспортного обов’язку.
Згідно з переліком винятків, які перелічені у цій статті, вилученню не підлягають автомобілі, які належать:
- дипломатичним та консульським установам інших держав;
- представництвам міжнародних та іноземних організацій;
- іноземцям та людям, які взагалі не мають громадянства;
- банкам державного сектору;
- підприємствам, організаціям та установам, які мають високу суспільну значущість;
- підприємствам, організаціям та установам, які виконують мобілізаційні завдання.
Останні дві з перелічених категорій мають мати підписаний договір із Міністерством оборони України. Саме на його підставі вони можуть підтвердити нотаріально своє право на збереження майна.
Як повідомляв "Телеграф", подовження відстрочки від мобілізації в Україні отримає ряд громадян – з’явився перелік.