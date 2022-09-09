Мобілізація транспорту: чиї автомобілі не підлягають вилученню – з’явилось пояснення

В Україні нещодавно було розширено можливості для вилучення автотранспорту на потреби армії

В Україні на початку вересня розширили так звану мобілізацію автотранспорту – дозвіл відповідним органам та службам вилучати транспортні засоби приватних осіб, установ та організацій на потреби армії. Втім, як і з загальною мобілізацією, тут існує декілька винятків.

Як пише видання ZN, норми мобілізації автотранспорту регулюються статтею 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Саме у цій статті викладені вимоги до військово-транспортного обов’язку.

Згідно з переліком винятків, які перелічені у цій статті, вилученню не підлягають автомобілі, які належать:

дипломатичним та консульським установам інших держав;

представництвам міжнародних та іноземних організацій;

іноземцям та людям, які взагалі не мають громадянства;

банкам державного сектору;

підприємствам, організаціям та установам, які мають високу суспільну значущість;

підприємствам, організаціям та установам, які виконують мобілізаційні завдання.

Останні дві з перелічених категорій мають мати підписаний договір із Міністерством оборони України. Саме на його підставі вони можуть підтвердити нотаріально своє право на збереження майна.

Як повідомляв "Телеграф", подовження відстрочки від мобілізації в Україні отримає ряд громадян – з’явився перелік.