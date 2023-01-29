В Україні вводять нові автономери з латинськими літерами: що вони означають

Літери означатимуть спосіб реєстрації транспортного засобу

В Україні набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ щодо запровадження нового формату автомобільних номерів.

Як йдеться у тексті наказу, перші номери з латинськими літерами належатимуть транспортним засобам, зареєстрованим онлайн або через сервіс "Дія".

При цьому перші дві літери означатимуть не регіон реєстрації, а спосіб:

ED, DC – для транспортних засобів, які оформлені в електронному кабінеті водія від МВС;

– для транспортних засобів, які оформлені в електронному кабінеті водія від МВС; DI, PD – якщо машину зареєстрували на порталі або у додатку "Дія".

Попри те, що функція реєстрації автомобіля в "Діє" має бути запущена ще у грудні 2022 року, проте цього досі не сталося.

Головний сервісний центр поки не повідомляв про нововведення.

Як повідомлялося раніше, у серпні минулого року змінили порядок видачі платних номерів. Якщо раніше їх могли собі дозволити лише водії легкових автомобілів, то тепер вони стали доступними для всіх транспортних засобів. Тобто "гарні" номери можуть отримати і власники мопедів, мотоциклів, квадроциклів, вантажівок і навіть автобусів.