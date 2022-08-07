Платні номери дозволили ставити на всі транспортні засоби: що для цього потрібно

"Красиві" номери тепер можна ставити не лише на легкові автомобілі

В Україні набула чинності постанова Кабміну про зміни до порядку отримання платних номерних знаків для транспортних засобів.

Як повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС, якщо раніше така послуга була доступна лише водіям легкових автомобілів, то тепер їх можна поставити і на інші транспортні засоби.

Це означає, що "гарні" номери можуть отримати й власники мопедів, мотоциклів, квадроциклів, вантажівок і автобусів.

Зміна номерного знака означає перереєстрацію транспортного засобу і за цю процедуру доведеться викласти 512 гривень, а ось про вартість самого знака можна дізнатися на сайті МВС.

Для перереєстрації треба звернутися до найближчого територіального центру МВС та зареєструватись на отримання послуги.

При цьому із собою треба взяти таке:

паспорт громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

документ, що підтверджує право володіння транспортним засобом;

документ, у якому зазначено вартість ТЗ;

документ, що підтверджує, що ТЗ відповідає вимогам щодо безпеки дорожнього руху;

платіжні документи.

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Як повідомлялося раніше, в Україні набули чинності оновлені правила для охочих отримати права водія. Зокрема зміни торкнулися процесу поєднання теоретичного навчання та набуття практичних навичок водіння.