Платные номера разрешили ставить на все транспортные средства: что для этого нужно

"Красивые" номера теперь можно ставить не только на легковые автомобили

В Украине вступило в действие постановление Кабмина об изменениях в порядок получения платных номерных знаков для транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, если ранее такая услуга была доступна лишь для водителей легковых автомобилей, то теперь их можно поставить и на другие транспортные средства.

Это значит, что "красивые" номера могут получить и владельцы мопедов, мотоциклов, квадроциклов, грузовиков и даже автобусов.

Смена номерного знака означает перерегистрацию транспортного средства и за эту процедуру придется выложить 512 гривен, а вот стоимость самого знака можно узнать на сайте МВД.

Для перерегистрации надо обратиться к ближайшему территориальному центру МВД и зарегистрироваться на получение услуги.

При этом с собой надо взять следующее:

паспорт гражданина Украины;

копию справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;

документ, подтверждающий право владения транспортным средством;

документ, в котором указана стоимость ТС;

документ, подтверждающий, что ТС соответствует требованиям о безопасности дорожного движения;

платежные документы.

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Как сообщалось ранее, в Украине вступили в силу обновленные правила для желающих получить водительские права. В частности изменения коснулись процесса сочетания теоретического обучения и приобретения практических навыков вождения.