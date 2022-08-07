Платные номера разрешили ставить на все транспортные средства: что для этого нужно
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"Красивые" номера теперь можно ставить не только на легковые автомобили
В Украине вступило в действие постановление Кабмина об изменениях в порядок получения платных номерных знаков для транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, если ранее такая услуга была доступна лишь для водителей легковых автомобилей, то теперь их можно поставить и на другие транспортные средства.
Это значит, что "красивые" номера могут получить и владельцы мопедов, мотоциклов, квадроциклов, грузовиков и даже автобусов.
Смена номерного знака означает перерегистрацию транспортного средства и за эту процедуру придется выложить 512 гривен, а вот стоимость самого знака можно узнать на сайте МВД.
Для перерегистрации надо обратиться к ближайшему территориальному центру МВД и зарегистрироваться на получение услуги.
При этом с собой надо взять следующее:
- паспорт гражданина Украины;
- копию справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
- документ, подтверждающий право владения транспортным средством;
- документ, в котором указана стоимость ТС;
- документ, подтверждающий, что ТС соответствует требованиям о безопасности дорожного движения;
- платежные документы.
Как сообщалось ранее, в Украине вступили в силу обновленные правила для желающих получить водительские права. В частности изменения коснулись процесса сочетания теоретического обучения и приобретения практических навыков вождения.