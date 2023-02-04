В Одессу после аварии срочно везут генераторы: Шмыгаль сделал заявление

Помощь от власти поступит в Одессу и область в течение суток

С самого утра 4 февраля жители Одессы и Одесской области увидели столб дыма, после чего до сих пор сидят без света. Причиной тому стала технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, которую до этого неоднократно обстреливали россияне.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в регион уже везут десятки генераторов, чтобы помочь людям.

По словам премьер-министра, из-за масштабной аварии на подстанции применены аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах. Ситуация серьезная и сложная, подчеркнул Денис Шмыгаль, и быстро возобновить энергопитание не получится. Правительство приняло решение направить в регион все мощные генераторы, которые есть у Минэнерго, и газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, которую ранее передали нам США.

"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно. На внеочередном заседании Правительства поручило образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, с участием и. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", — сказал премьер-министр Украины.

Помощь прибудет в Одессу в течение суток, а генераторы, в первую очередь, будут питать объекты критической инфраструктуры и многоквартирные дома, отопление которых зависит от наличия электроэнергии. Кроме того, в городе будут круглосуточно работать "Пункты несокрушимости", а для координации действий на место происшествия были направлены министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что долги украинцев за электроэнергию растут. У облэнерго не хватает средств на покупку и ремонт трансформаторов.