Над пригородом Одессы поднимается столб дыма: часть города и области обесточена (видео)

Сколько продлится ликвидация аварии прогнозировать не берутся

Утро в Одессе началось с масштабного отключения электричества, но виной тому не российские обстрелы, а авария. В результате этого часть города осталась без энергоснабжения и прекратил курсировать электротранспорт.

Как сообщили в Одесской РГА, на объекте продолжается спасательная операция. Энергетики пытаются восстановить подачу энергии.

Пожар после аварии виден издалека — столб дима поднимается над горизонтом. Горит подстанция. Без света остались Суворовский, Приморский, Малиновский районы Одессы и часть Одесского района области. Нет подачи электроэнергии даже на объекты критической инфраструктуры.

Отметим, что ЧП произошло во время снижения температуры в большей части Украины. Согласно прогнозу в Одессе 4 февраля всего 1 градус выше нуля, планируется снег и ночные морозы.

Одесский регион — один из наиболее уязвимых в вопросах энергоснабжения. Таковым он являлся и до российского вторжения, а удары врага повредили и без того слабую инфраструктуру. Нагрузка возросла и аварии не редкость. Часть мощностей украинской энергосистемы остается под контролем врага.