Уязвимы два региона: эксперт оценил, где проблема с электроэнергией сильнее всего

Россияне усугубили имеющуюся ситуацию

Украинская энергосистема страдает от постоянных ударов россиян. Во время последней атаки серьезно пострадали три области — Киевская, Винницкая и Одесская.

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков рассказал "Телеграфу", что именно для южного и столичного регионов угроза нехватки электроэнергии наиболее критична. Эти части страны были уязвимы еще до российского вторжения.

Киевская область и часть Житомирской в перечень уязвимых попали в 1986 году — после аварии на ЧАЭС. Тогда были остановлены 4 блока по 100 мегаватт каждый. Чтобы компенсировать нехватку, с двух ближайших АЭС — Ровенской и Хмельницкой — провели магистральные линии. Повреждены не только эти линии, но и подстанция в Бородянке, которая была важна в схеме доставки электроэнергии.

В Одесской области дефицит не нов — он был и до этого. Но ситуацию усугубило разрушение системы обмена электроэнергией с Молдовой. Оттуда она могла поставляться в южные районы области. У Молдовы также дефицит в системе энергоснабжения, а на юге нашей страны — постоянные аварийные и экстренные отключения.

Больше заявлений эксперта по вопросам энергетики читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Долги за электричество растут. У облэнерго нет средств на приобретение и ремонт трансформаторов", — Иван Плачков".

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в Украине отключают свет. При этом часть потребителей в квитанциях увидели больше цифры — этому также есть объяснение.