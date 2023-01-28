Света не было, а сумма в платежке выросла: почему так происходит и что делать

Почему сумма в платежках не падает

Даже несмотря на постоянные отключения света, украинцы могут увидеть такие же суммы в платежках за электричество, как и обычно.

Как объяснил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, дело в отложенном спросе, поскольку как только подают свет, то включается вся техника, которой требуется подзарядка, вроде пауэрбанков, ноутбуков, бойлеров и другого.

Это чревато тем, что в электросети может произойти авария, а также может привести к потреблению всего электричества, которое было сэкономлено.

"Зачем тогда вообще отключать? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать", — объяснил он.

Коваленко добавил, что увеличение суммы в платежках может также произойти из-за того, что показатели счетчиков передаются нерегулярно или запоздало. В таком случае потребления света клиентом может считаться по среднесуточном потреблении, а его определяют по периодам, которые были зафиксированы ранее.

"Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось", — подчеркнул он.

Вместе с тем гендиректор YASNO отметил, что те клиенты, которые исправно и вовремя передают показатели, увидят, что их реальное потребление снизилось.

Таким образом, говорит он, украинцам важно не только разумно потреблять электричество, но и вовремя передавать показатели и платить за потребленные объемы.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" объяснял, почему в Украине до сих пор популярен фейк о продаже электричества в Европу, а также, что происходит на самом деле.