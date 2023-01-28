Світла не було, а сума у платіжці зросла: чому так відбувається і що робити

Чому сума у платіжках не падає

Навіть попри постійні відключення світла, українці можуть побачити такі самі суми у платіжках за електрику, як і зазвичай.

Як пояснив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, справа у відкладеному попиті, оскільки щойно подають світло, то включається вся техніка, яка потребує підзарядки, на кшталт пауербанків, ноутбуків, бойлерів та іншого.

Це може призвести до того, що в електромережі може статися аварія, а також може призвести до споживання всієї електрики, яка була зекономлена.

"Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати", — пояснив він.

Коваленко додав, що збільшення суми у платіжках може також статися через те, що показники лічильників передаються нерегулярно чи з запізненням. У такому разі споживання світла клієнтом може обраховуватися за середньодобовим споживанням, яке визначають за періодами, які були зафіксовані раніше.

"Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося", — наголосив він.

Водночас гендиректор YASNO зазначив, що ті клієнти, які справно та вчасно передають показники, побачать, що їхнє реальне споживання знизилося.

Таким чином, каже він, українцям важливо не лише розумно споживати електрику, а й вчасно передавати показники та платити за спожиті обсяги.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" пояснював, чому в Україні досі популярним є фейк про продаж електрики до Європи, а також, що відбувається насправді.