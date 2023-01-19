Відключення будуть довшими: топ-10 порад, як захистити очі під час роботи в блекаут

Навантаження на зір у багатьох людей збільшилося через регулярні відключення електроенергії

Українцям обіцяють продовжити тривалість блекаутів через дефіцит генерації у енергетичній системі країни, тож ми стикнемося із додатковими незручностями. Частина із них торкнеться організації робочого процесу під час відключень світла, зокрема збільшення навантаження на очі. Щоб мінімізувати негативний вплив регулярного перебування у напівтемряві, варто знати, як можна допомогти собі краще і ефективніше працювати у блекаути, не завдаючи зайвої шкоди очам.

Кількома простими лайфхаками поділилися на порталі УманьNews.City. Дотримання хоча б частини цих порад допоможе мінімізувати навантаження на зорову систему, якщо вам доводиться працювати в умовах відключення світла.

Денне освітлення — найкраще. Якщо графік роботи вам дозволяє, то обов'язково працюйте у денні години, коли є природне освітлення. Краще вставати раніше для виконання завдань, аніж потім сидіти над ним із ліхтариком, додатково виснажуючи власний зір.

Потурбуйтеся і про наявність альтернативних джерел освітлення. Світла екрана телефона чи ноутбука — недостатньо, важливо уникати цілковитої темряви довкола.

Найкращим варіантом буде вибирати ліхтарики, гірлянди чи LED-лампи із білим світлом. Воно максимально комфортне для очей, оскільки є імітацією денного світла.

Розташовуйте ваші світильники так, аби вони не били вам по очам. Інакше ризикуєте отримати додаткове навантаження на очі і роздратування рогівки.

Попри те, що свічки досить звичні для нас у блекаути, надавайте перевагу ліхтарикам чи лампам на акумуляторах. Мерехтливе світло набагато гірше сприймається очима.

До речі, декоративні світильники та різнокольорові гірлянди є неприродним джерелом освітлення, яке може додавати зайвого дискомфорту очам.

Виконуйте прості вправи для очей, роблячи щогодинні перерви від гаджетів. Вони вельми прості і займають усього кілька хвилин.

Вправи для очей, аби вони не втомлювалися

Загалом робіть перерви від вдивляння в екран хоча три-чотири рази на день — це допоможе полегшити очам їхню роботу. Можна залучити додаткову гімнастику для очей.

Ще один варіант гімнастики для очей

Користуйтеся зволожуючими краплями (так звані "штучні сльози"). Вони зволожують рогівку і допомагають очам краще пристосовуватися до напівтемряви. До речі, не варто їх застосувати лише у разі печіння чи болю в очах — профілактика теж потрібна.

Якщо із зором справді починаються проблеми, обов'язково зверніться до лікаря. Можливо, настав час відвідувати офтальмолога чи навіть отримати окуляри.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна продовжити життя батареї ноутбука чи смартфона у часи регулярних відключень світла.

Також ми ділилися кількома порадами стосовно роботи інтернет-роутера від павербанку в блекаут.