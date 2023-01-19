Отключения будут более длительными: топ-10 советов, как защитить глаза во время работы в блекауте

Нагрузка на зрение у многих людей увеличилась из-за регулярных отключений электроэнергии

Украинцам обещают продлить продолжительность блекаутов из-за дефицита генерации в энергетической системе страны, поэтому мы столкнемся с дополнительными неудобствами. Часть из них коснется организации рабочего процесса при отключении света, в том числе увеличения нагрузки на глаза. Чтобы минимизировать негативное влияние регулярного пребывания в полумраке, стоит знать, как можно помочь себе лучше и эффективнее работать в блекауты, не причиняя лишнего вреда глазам.

Несколькими простыми лайфхаками поделились на портале Умань News.City. Хотя бы частичное следование этим советам поможет минимизировать нагрузку на зрительную систему, если вам приходится работать в условиях отключения света.

Дневное освещение – лучшее. Если график работы вам позволяет, то обязательно работайте в дневные часы, когда есть естественное освещение. Лучше вставать раньше для выполнения задач, чем потом сидеть над ним с фонариком, дополнительно истощая зрение.

Позаботьтесь и о наличии альтернативных источников освещения. Света экрана телефона или ноутбука недостаточно, важно избегать полной тьмы вокруг.

Лучшим вариантом будет выбирать фонарики, гирлянды или LED-лампы с белым светом. Оно максимально удобно для глаз, поскольку является имитацией дневного света.

Располагайте ваши светильники так, чтобы они не били вам по глазам. Иначе рискуете получить дополнительную нагрузку на глаза и раздражение роговицы.

Несмотря на то, что свечи достаточно привычны для нас в блекауты, отдавайте предпочтение фонарикам или лампам на аккумуляторах. Мерцающий свет гораздо хуже воспринимается глазами.

Кстати, декоративные светильники и разноцветные гирлянды являются неестественным источником освещения, которое может придавать лишний дискомфорт глазам.

Следуйте простым упражнениям для глаз, делая ежечасные перерывы от гаджетов. Они очень просты и занимают всего несколько минут.

Упражнения для глаз, чтобы они не уставали

В целом делайте перерывы от вглядывания в экран хотя бы три-четыре раза в день – это поможет облегчить глазам их работу. Можно использовать дополнительную гимнастику для глаз.

Еще один вариант гимнастики для глаз

Пользуйтесь увлажняющими каплями (так называемые "искусственные слезы"). Они увлажняют роговицу и помогают глазам лучше приспосабливаться к полумраку. Кстати, не стоит их применить только в случае жжения или боли в глазах – профилактика тоже нужна.

Если со зрением действительно начинаются проблемы, обязательно обратитесь к врачу. Возможно, пора посещать офтальмолога или даже получить очки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно продлить жизнь батареи ноутбука или смартфона во времена регулярных отключений света.

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