Вразливі два регіони: експерт оцінив, де проблема з електроенергією найдужча

Росіяни посилили існуючу ситуацію

Українська енергосистема страждає від постійних ударів росіян. Під час останньої атаки серйозно постраждали три області – Київська, Вінницька та Одеська.

Ексміністр енергетики України Іван Плачков розповів "Телеграфу", що саме для південного та столичного регіонів загроза нестачі електроенергії є найбільш критичною. Ці частини були вразливі ще до російського вторгнення.

Київська область та частина Житомирської до переліку вразливих потрапили 1986 року – після аварії на ЧАЕС. Тоді було зупинено 4 блоки по 100 мегаватів кожен. Щоб компенсувати неестачу, із двох найближчих АЕС — Рівненської та Хмельницької — провели магістральні лінії. Пошкоджено не лише ці лінії, а й підстанцію у Бородянці, яка була важлива у схемі доставки електроенергії.

На Одещині дефіцит не новий — він був і раніше. Але ситуацію ускладнило руйнування системи обміну електроенергією з Молдовою. Звідти вона могла постачати до південних районів області. Молдова також має дефіцит у системі енергопостачання, а на півдні нашої країни — постійні аварійні та екстрені відключення.

Більше заяв експерта з питань енергетики читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Борги за електрику зростають. В обленерго немає коштів на придбання та ремонт трансформаторів", — Іван Плачков".

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо в Україні відключають світло. При цьому частину споживачів у квитанціях побачили більше цифри – цьому також є пояснення.