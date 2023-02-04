Над передмістям Одеси піднімається стовп диму: частина міста та області знеструмлена (відео)

Скільки триватиме ліквідація аварії прогнозувати не беруться

Ранок в Одесі почався з масштабного відключення електрики, але виною не російські обстріли, а аварія. Внаслідок цього частина міста залишилася без енергопостачання та припинила курсувати електротранспорт.

Як повідомили в Одеській РДА, на об’єкті продовжується рятувальна операція. Енергетики намагаються відновити подачу енергії.

Пожежу після аварії видно здалеку — стовп диму підіймається над горизонтом. Світиться підстанція. Без світла залишилися Суворовський, Приморський, Малинівський райони Одеси та частина Одеського району області. Не має подачі електроенергії навіть на об’єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, що НП сталася під час зниження температури у більшій частині України. Згідно з прогнозом в Одесі 4 лютого всього 1 градус вище нуля, планується сніг та нічні морози.

Одеський регіон — один із найбільш уразливих у питаннях енергопостачання. Таким він був і до російського вторгнення, а удари ворога пошкодили і так слабку інфраструктуру. Навантаження зросло і аварії не рідкість. Частина потужностей української енергосистеми залишається під контролем ворога.