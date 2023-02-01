Значний дефіцит: в "Укренерго" пояснили, чому ситуація з електрикою в Україні зараз критична

Усі регіональні підприємства отримали збільшені ліміти

Станом на ранок середи, 1 лютого, енергосистема України залишається перевантаженою, адже дефіцит електроенергії перебуває на тому ж рівні, що й напередодні. З огляду на це, аварійні відключення світла поки не скасовуватимуть.

Як повідомили у пресцентрі ЕК "Укренерго", головним фактором, який впливає на збільшення дефіциту в енергосистемі є російські атаки ракетами і дронами, в результаті котрих були значно пошкоджені певні об'єкти на електростанції та високовольтна мережа. Загалом зафіксовано 13 ракетних та 15 дронових атак. У компанії зазначають, що енергетики дотепер намагаються відновити поломки і пошкодження.

Окрім цього, наразі кілька блоків теплових електростанцій знаходяться у ремонті через певні технологічні причини. Через це виробництво електроенергії на станціях, які працюють попри проблеми, не може покрити споживання у повному обсязі.

"До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі перевищення лімітів не фіксується. Але компанія попереджає, що впродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення" — йдеться у публікації "Укренерго".

Варто нагадати, що українська енергосистема пережила вже 13 ракетних атак і 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах зі сторони російської федерації. Крім того, ворог продовжує контролювати найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, а також Запорізьку, Луганську, Вуглегірську ТЕС, а також Каховську ГЕС.

Ба більше, на захоплених росією територіях на півдні України дотепер перебуває й переважна більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що складна ситуація з електроенергією в Києві може покращитися вже найближчим часом. Зокрема, на користь української енергосистеми дотепер впливають відносно теплі погодні умови.