Значительный дефицит: в "Укрэнерго" объяснили, почему ситуация с электричеством в Украине сейчас критична

Все региональные предприятия получили увеличенные лимиты

По состоянию на утро среды, 1 февраля, энергосистема Украины остается перегруженной, ведь дефицит электроэнергии находится на том же уровне, что и накануне. Учитывая это, аварийные отключения света пока не будут отменены.

Как сообщили в прессцентре ЭК "Укрэнерго", главным фактором, влияющим на увеличение дефицита в энергосистеме, являются российские атаки ракетами и дронами, в результате которых были значительно повреждены определенные объекты на электростанции и высоковольтная сеть. В общей сложности зафиксировано 13 ракетных и 15 дроновых атак. В компании отмечают, что энергетики до сих пор пытаются восстановить поломки и повреждения.

Кроме этого, в настоящее время несколько блоков тепловых электростанций находятся в ремонте по определенным технологическим причинам. Поэтому производство электроэнергии на станциях, работающих несмотря на проблемы, не может покрыть потребление в полном объеме.

"До всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток. В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. Но компания предупреждает, что в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", — говорится в публикации "Укрэнерго".

Следует напомнить, что украинская энергосистема пережила уже 13 ракетных атак и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам со стороны российской федерации. Кроме того, враг продолжает контролировать самую большую в Украине и Европе Запорожскую АЭС, а также Запорожскую, Луганскую, Углегорскую ТЭС, а также Каховскую ГЭС.

Более того, на захваченных россией территориях на юге Украины до сих пор находится и подавляющее большинство ветровых и солнечных электростанций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сложная ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться в ближайшее время. В частности, в пользу украинской энергосистемы влияют относительно теплые погодные условия.