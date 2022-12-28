Дефіцит збільшився: в "Укренерго" пояснили, чому аварійні відключення скасувати поки не вдається

Поки відмовитися від аварійних відключень "Укренерго" не може

На ранок середи 28 грудня "Укренерго" повідомило про збільшення дефіциту електроенергії в українській системі. У компанії зазначають, що це пов’язано із зупинкою кількох блоків електростанцій після обстрілу ворогом газової інфраструктури на сході країни.

Таку інформацію оприлюднив пресцентр енергетичної компанії, зазначивши, що завдяки відносно теплій погоді, котра спостерігається впродовж останніх днів, обмеження споживання електрики у нічні години вдалося уникнути. Водночас цього виявилося недостатньо, аби задовольнити потреби усіх споживачів в Україні, тож у деяких регіонах аварійні відключення все ж скасувати поки не можуть.

Також повідомляється, що лише за три останні місяці українська енергосистема перенесла дев'ять ракетних атак і 12 атак російських безпілотників. В результаті певні об’єкти генерації та системи передачі зазнали досить суттєвих пошкоджень. Наразі, для того, аби відновити ці ресурси, бригадам ремонтників потрібен час і значні ресурси, однак співробітники компанії роблять усе можливе, аби відновити повноцінну роботу енергосистеми якомога швидше.

"Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує", — наголосили у компанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через дефіцит потужності в українській енергосистемі залишається досить суттєвим, через що у кількох областях країни було введено аварійні відключення світла.