Дефицит увеличился: в "Укрэнерго" объяснили, почему нельзя отменить аварийные отключения

Пока отказаться от аварийных отключений "Укрэнерго" не может

Утром среды, 28 декабря, "Укрэнерго" сообщило об увеличении дефицита электроэнергии в украинской системе. В компании отмечают, что это связано с остановкой нескольких блоков электростанций после обстрела врагом газовой инфраструктуры на востоке страны.

Такую информацию обнародовал пресс-центр энергетической компании, отметив, что благодаря относительно теплой погоде, наблюдающейся в последние дни, ограничения потребления электричества в ночные часы удалось избежать. В то же время этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить нужды всех потребителей в Украине, поэтому в некоторых регионах аварийные отключения все же отменить пока не могут.

Также сообщается, что всего за три последних месяца украинская энергосистема перенесла девять ракетных атак и 12 атак российских беспилотников. В результате определенные объекты генерации и системы передачи получили довольно существенные повреждения. Для их восстановления бригадам ремонтников нужно время и значительные ресурсы, однако сотрудники компании делают все возможное, чтобы восстановить полноценную работу энергосистемы как можно скорее.

"Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", — подчеркнули в компании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме остается довольно существенным, из-за чего в нескольких областях были введены аварийные отключения света.