Заряжаем смартфон без электричества: простые лайфхаки на время блэкаутов

Эти простые способы выручат вас и не дадут остаться без связи во время блэкаутов

Из-за отключений электроэнергии, которые продолжаются по всей Украине, гаджеты часто оказываются разряженными в неподходящий момент. Чтобы всегда быть на связи, есть простые способы зарядить смартфон без электроэнергии.

На портале Meta рассказали четыре рабочих лайфхака для зарядки телефона без электричества. Если у вас есть ноутбук или автомобиль — это упростит задачу.

Способ при помощи ноутбука

Вам понадобится ноутбук и USB, которым гаджет можно к нему подключить. Стационарный компьютер для этих целей не подойдет, так как питается от электросети. А батареи ноутбука вполне хватит для подзарядки телефона. Не рассчитывайте, что заряд смартфона произойдет быстро, но в условиях отсутствия электроэнергии этот способ вас однозначно выручит и не оставит без связи.

Способ для автомобилистов

Если у вас есть автомобиль, то смартфон можно зарядить внутри салона. Для этого вам понадобится адаптер кабеля USB. Подключите кабель в салоне заведенного авто и подождите, пока зарядится телефон. Это еще один быстрый способ оставаться на связи во время блэкаута.

Зарядные устройства на солнечных батареях

В продаже есть зарядные устройства, которые потребляют солнечную энергию и могут зарядить ваш гаджет. Такой способ зарядки подойдет не только для блэкаутов, но и для путешествий в дали от благ цивилизации.

Обычный павербанк

Классический способ зарядить телефон — обычный павербанк. Правда, электроэнергия вам все же понадобится, так как придется время от времени подзаряжать павербанк. В зависимости от емкости батареи, заряда может хватить на два или три цикла заряда как телефона, так и ноутбука. Главное – всегда заряжать павербанк, когда есть свет и держать при себе нужные кабели для зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем выключат телефон во время зарядки. Этот простой способ может продлить срок службы вашего смартфона.