Заряджаємо смартфон без електрики: прості лайфхаки на час блекаутів

Ці прості способи врятують вас і не дадуть залишитися без зв’язку під час блекаутів

Через відключення електроенергії, які продовжуються по всій Україні, гаджети часто виявляються розрядженими в невідповідний момент. Щоб завжди бути на зв’язку є прості способи зарядити смартфон без електроенергії.

На порталі Meta розповіли чотири робочі лайфхаки для заряджання телефону без електрики. Якщо у вас є ноутбук або автомобіль, це спростить завдання.

Спосіб за допомогою ноутбука

Вам знадобиться ноутбук та USB, яким гаджет можна до нього підключити. Стаціонарний комп’ютер цих цілей не підійде, оскільки живиться від електромережі. А батареї ноутбука цілком вистачить для підзарядки телефону. Не розраховуйте, що заряд смартфона відбудеться швидко, але за умов відсутності електроенергії цей спосіб вас однозначно виручить і не залишить без зв’язку.

Спосіб для автомобілістів

Якщо у вас є автомобіль, смартфон можна зарядити всередині салону. Для цього вам знадобиться адаптер кабелю USB. Підключіть кабель у салоні заведеного авто та зачекайте, поки зарядиться телефон. Це ще один швидкий спосіб залишатися на зв’язку під час блекауту.

Зарядні пристрої на сонячних батареях

У продажу є зарядні пристрої, які споживають сонячну енергію та можуть зарядити ваш гаджет. Такий спосіб зарядки підійде не тільки для блекаутів, але і для подорожей на відстані від благ цивілізації.

Звичайний павербанк

Класичний спосіб зарядити телефон – звичайний павербанк. Щоправда, електроенергія вам все ж таки знадобиться, тому що доведеться час від часу заряджати павербанк. Залежно від ємності батареї заряду може вистачити на два або три цикли заряду як телефону, так і ноутбука. Головне завжди заряджати павербанк, коли є світло і тримати при собі потрібні кабелі для зарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо вимикають телефон під час заряджання. Цей простий спосіб може продовжити термін служби вашого смартфона.