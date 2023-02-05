Графік 2 через 8: ситуація з електропостачанням в Одесі залишається критичною

Ситуація з електропостачанням покращуватиметься в міру прибуття нових генераторів

Українські енергетики продовжують відновлювати енергопостачання в Одесі та частині області після того, як місцеві жителі там залишилися без світла через аварію на підстанціях. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з Одеською ОВА, де зараз працюють Міністр енергетики та керівник "Укренерго" щодо ситуації з електропостачанням.

За її підсумками стало відомо, що в Одесі досі до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення.

"Але за вечір і ніч вдалося відновити постачання світла більш ніж 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованих поставок уже запущено, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово проходять ремонти на підстанції, де напередодні відбулася технологічна – повідомляє Шмигаль.

Також прем’єр-міністр зазначив, що до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у харчуванні критичної інфраструктури та дозволять підключити до електрики більше споживачів. Понад 25 уже надійшло, ще близько 50 у дорозі.

"Дав завдання вивчити можливості встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо у місті Одеса", — каже Шмигаль.

Водночас у ДТЕК повідомили, що компанія передала Одесі 15 потужних генераторів.

"Вони спрямовані на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людей водою та теплом. Це дозволить розвантажити мережу та надати більше енергії мешканцям Одеси", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла.

"На жаль, зараз це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані вчора генератори – перерва в електропостачанні почне скорочуватися", — наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за словами Дениса Шмигаля, ситуація в Одесі та області з електропостачанням складна та серйозна.

Також ми повідомляли про те, що Одеський регіон є одним із найбільш уразливих у питаннях енергопостачання.