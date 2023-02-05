График 2 через 8: ситуация с электроснабжением в Одессе остается критической

Ситуация с электроснабжением будет улучшаться по мере прибытия новых генераторов

Украинские энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в Одессе и части области после того, как местные жители там остались без света из-за аварии на подстанциях. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с Одесской ОВА, где сейчас работают Министр энергетики и руководитель "Укрэнерго" по ситуации с электроснабжением.

По его итогам стало известно, что в Одессе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения.

"Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", — сообщает Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути.

"Дал задачу изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", — говорит Шмыгаль.

В тоже время в ДТЭК сообщили, что компания передала Одессе 15 мощных генераторов.

"Они направлены на потребности критической инфраструктуры, которая снабжает людей водой и теплом. Это позволит разгрузить сеть и предоставить больше энергии жителям Одессы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высвобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света.

"К сожалению, сейчас это тот максимум, которым можно обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы – перерыв в электроснабжении начнет сокращаться", — подчеркивают в ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о том, что по словам Дениса Шмыгаля, ситуация в Одессе и области с электроснабжением сложная и серьезная.

Также мы сообщали о том, что Одесский регион — один из наиболее уязвимых в вопросах энергоснабжения.