Блэкаут в Одессе: в "Укрэнерго" сказали, когда ждать улучшения ситуации

Украинские энергетики работают круглосуточно

В "Укрэнерго" озвучили прогноз по поводу ситуации с электроснабжением в Одесской области после масштабной аварии на подстанциях. Там сообщили, что украинским энергетикам уже удалось подключить к электроснабжению около 200 тыс. из 500 тыс. потребителей в Одессе и Одесском районе.

Как передает "Интерфакс", глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что в настоящий момент со всей страны в Одессу свозят генераторы для подключения критической инфраструктуры, , которая была подключена к сетям вчера.

"Мы ее переводим на генераторы, чтобы больше электрики дать населению", — рассказал Кудрицкий, отмечая, что в меру их подключения график подачи света будет смягчаться.

Стоит отметить, что 5 февраля в ДТЭК сделали заявление, что высвобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света.

В материале указывается, что параллельно с этим "Укрэнерго" оперативно ведет восстановление всех энергообъектов, пострадавших в Одесской области от атак рф, сфокусировавшись на одном из них, который позволит улучшить энергоснабжение.

"По нашим прогнозам, к концу рабочей недели мы должны закончить эти работы, и ситуация должна существенно улучшиться. Также будет эффект от перевода критической инфраструктуры на генераторы", – передает агентство слова Кудрицкого.

При этом глава "Укрэнерго" подчеркивает, что сейчас энергетики работают круглосуточно и человеческих, и материальных ресурсов достаточно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Одесский регион является одним из наиболее уязвимых в вопросах энергоснабжения.

Также мы сообщали о том, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ситуация в Одессе и области с электроснабжением сложная и серьезная.