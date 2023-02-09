Специалист объяснил, почему аварии в энергосистеме возможны не только на Одесчине: "Мина замедленного действия"

Надежность подстанций резко падает после проведения срочных ремонтов

Масштабная технологическая авария на подстанциях в Одесской области, после которой около полумиллиона абонентов остались без света, это результат проведения ремонтных работ после повреждений в срочном порядке. Не исключено, что подобные случаи могут произойти и в других регионах.

Ремонт проводился в условиях больших рисков новых обстрелов и в авральном порядке. Главной его задачей было как можно быстрее ввести технику в работу и вернуть потребителям электроэнергию. В таких условиях невозможно провести качественный ремонт. Об этом изданию РБК-Украина сообщил директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

"Понятно, что если ремонт делается не три недели как положено, а неделя, то она некачественная. И в результате получается мина замедленного действия, которое рано или поздно взорвется", — отметил Униговский.

По его словам, такая мина и "взорвалась" в Одесской области. Однако произойти подобное может и в других регионах, так как практически везде ремонты были проведены в срочном порядке.

В Одесской области три подстанции, питающие регион, несколько раз были повреждены в результате атак со стороны российских оккупантов. Надежность их работы значительно упала после проведения срочных ремонтов.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко добавил, что оборудование энергообъектов после атак было серьезно повреждено и речь идет не об обычных поломках, а конкретно о разрушениях, которые требует длительного ремонта, а в некоторых случаях даже замены.

"Конечно, оборудование находится в плохом состоянии. Оно отремонтировано настолько, насколько это было возможно сделать с высокотехнологичным оборудованием в полевых условиях. Но сейчас после такого ремонта оно не может выдерживать нагрузку, которая на него ложится. И, естественно, аварии происходят и будут, пока это оборудование не будет заменено", – отметил Харченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, когда ситуация с электроснабжением в Одесской области улучшится.