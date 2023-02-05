Споживання підскочило: в Україні посилили обмеження енергопостачання

Той обсяг електроенергії, який є зараз, є недостатнім, щоб покрити споживання повністю

Посилення морозів в Україні спричинило збільшення споживання електроенергії. З початком робочого тижня очікується ще стрімкіше зростання. Ліміти споживання доведені до всіх областей.

Після ремонту до мережі повернулися два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведений в аварійний ремонт. Також протягом багатьох діб відбувається імпорт електроенергії з інших країн. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що той обсяг електроенергії, який є зараз, недостатній, щоб покрити споживання повністю. Вироблена електроенергія ділиться на забезпечення процесів, необхідні роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), і навіть на покриття потреб промисловості та населення. У Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

"В результаті російських ракетних і дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) і високовольтну мережу. 13 ракетних і 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям", — йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження діятимуть лише у період з 16:00 до 20:00, за винятком Київської та Одеської областей. Решту доби обмеження споживання застосовувати не планується.

Водночас у ДПЕК повідомляють, що у Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення. Електропостачання буде обмежене у частині Голосіївського, Солом’янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження застосовують у Києво-Святошинському районі. Завдяки цьому можна буде уникнути аварій через навантаження обладнання.

Внаслідок аварії проблеми з електрикою також є у Фастівському та Васильківському районах Київської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній міністр енергетики України Іван Плачков розповів, де в Україні проблема з електроенергією зараз найскладніше.