Потребление подскочило: в Украине усилили ограничения энергоснабжения

Тот объем электроэнергии, который есть сейчас, является недостаточным, чтобы покрыть потребление в полностью

Усиление морозов в Украине привело к увеличению потребления электроэнергии. С началом рабочей недели ожидается еще более стремительный рост. Лимиты потребления доведены до всех областей.

После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. В то же время один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что тот объем электроэнергии, который есть сейчас, является недостаточным, чтобы покрыть потребление в полностью. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.

"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям", — говорится в сообщении.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать только в период с 16:00 до 20:00, за исключением Киевской и Одесской областей. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

В то же время в ДТЭК сообщают, что в Киеве и Киевской области частично вводятся стабилизационные отключения. Электроснабжение будет ограничено в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. На Киевщине ограничения применят в Киево-Святошинском районе. Благодаря этому можно будет избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

В результате аварии проблемы с электричеством также есть в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший министр энергетики Украины Иван Плачков рассказал, где в Украине проблема с электроэнергией сейчас сложнее всего.