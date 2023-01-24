Осадки и заморозки: кое-где в Украине февраль будет суровым

В феврале ожидаются заморозки и осадки

Холодная температура в Украине продержится весь февраль. В некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10 градусов ночью.

На портале Accuweather дали прогноз погоды на февраль для Киева, Львова, Одессы и Харькова. Заморозки будут настигать эти области периодами.

Так, в Киеве температура воздуха будет в среднем от -10 до -1 градуса ночью, а днем — от -3 до +3 градусов. Преимущественно будет облачная погода местами с прояснениями. Полмесяца в столице ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега с дождем. Что касается похолодания, то первый этап морозов настигнет столицу с 1 по 7 февраля, а второй — с 12 по 18 февраля.

Погода в Киеве

Во Львове также ожидаются осадки и заморозки. Ночью столбик термометра опустится до -9…0 градусов, а днем поднимется до -1…+5 градусов. Осадки в виде снега, мокрого снега с дождем и дождя ожидаются на протяжении всего месяца. Заморозки ожидаются в период с 5 по 7 февраля и с 12 по 20 февраля.

Погода во Львове

На юге Украины морозы ожидаются в начале и в середине февраля, но преимущественно ожидается теплая и пасмурная погода с прояснениями. Ночью в Одессе температура воздуха опустится до -6…+1 градусов, а днем потеплеет до -1…+6 градусов. Осадков будет мало, а морозы придут 2-3 февраля и с 12 по 17 февраля.

Погода в Одессе

В Харькове февраль будет морозным. Ночью столбики термометра могут опускаться до -5…-10 градусов, а днем ожидается от +2 до -5 градусов днем. Осадки прогнозируются в начале и конце месяца, а мороз будет держаться все время. Наиболее холодными днями синоптики называют 6-8 февраля и 12-18 февраля.

Погода в Харькове

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сильных морозов до конца января синоптики не ожидают, а вот в феврале могут быть несколько морозных периодов.