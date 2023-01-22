Погода по принципу "метео-собачки": украинцев ждет "свежая" неделя

В Киеве осадки маловероятны, но ночью слегка подморозит

Над Украиной продолжает "царствовать" Сибирский антициклон, поэтому на смену теплу прошедшей недели приходит более умеренная погода.

Так, в воскресенье температура воздуха будет составлять в большинстве областей умеренные, уже более близкие к сезону 0+4 градуса, на крайнем западе до +6, в Черновицкой области до +9 градусов, в южной части +7+12 градусов. Об этом пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 22 января осадки маловероятны. Ночью подморозит, 0-2 мороза, днем +2+4 градуса.

"Впоследствии на неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не предполагается", — прогнозирует Наталья Диденко.

Что именно представляет собой "свежая погода" разъясняют специалисты синоптических сайтов.

Так, согласно информации на сайте Meteoprog, температура с недели снизится, но не очень сильно, и будет "привязана", как маленькая собачка, к нулевым показателям – сильных холодов, так же, как и африканской жары – в обозримом будущем не предвидится.

С коллегами согласны эксперты с сайта Gismeteo, но при этом они более "щедры" на "плюсики" и "минусики", отпуская "собачку" на "более длинном" поводке.

В то же время стоит напомнить, что такая "идиллия" не будет вечной, и в феврале стоит ждать пару непродолжительных морозных периодов и большое количество осадков.