Ждать ли сюрпризов от марта. Синоптики дали прогноз погоды на первый месяц весны

Самым холодным днем в месяце станет 5 марта

После февральского тепла, которое прогнозируют синоптики, первый месяц весны также порадует украинцев настоящей весенней погодой. Осадков, к слову, в марте практически не будет.

Так, по данным сайта Meteoprog, который опубликовал среднюю погоду в Украине на март, весна в нашей стране начнется с температуры до +8 градусов днем. Значительное потепление ожидается с 17 марта. С этого дня температура будет достигать +11 градусов и увеличиваться едва ли не с каждым днем. К концу марта уже ожидается до +16 градусов.

В первые две недели ночью еще могут быть "минуса" на столбиках термометров. Однако уже после 18 марта температура воздуха ночью будет держаться на уровне +3..+4 градуса. В конце марта ожидается до +5 градусов в ночное время.

Осадков в первый месяц весны практически не будет. Синоптики отмечают, что ожидается всего один дождливый день — 16 марта. В остальные дни будет или облачная или солнечная погода.

Самым холодным днем за весь месяц будет 5 марта. Днем температура воздуха поднимется до +7 градусов, а ночью упадет до -1. В то же время самым теплым по дневной и ночной температуре станет последний день марта.

Прогноз погоды на март

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине до конца января и надолго ли в нашу страну пришло потепление.