С холодами не прощаемся: каким в Украине будет остаток зимы

Чего украинцам ждать от погоды до конца зимы

В Украину после кратковременного потепления придет существенное похолодание, однако сильных морозов до конца января синоптики не ожидают, а вот в феврале могут быть пара непродолжительных морозных периодов и большое количество осадков.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, эти периоды морозов придут не на всю территорию Украины, поскольку в некоторых уголках нашей страны их влияние на общую погодную картину будет несущественным.

Так ожидается, что в западных и центральных областях стоит ждать "холодного удара" в начале второй недели февраля, а еще один более мягкий период холодов наступит уже ближе к концу месяца.

Погода во Львове

Погода в Киеве

Подобная картина будет наблюдаться и в восточных областях, однако стоит учесть, что там остаток зимы будет в целом на несколько градусов более прохладным.

Погода в Харькове

Погода в Днепре

Практически не затронет похолодание жителей южных областей, согласно прогнозу синоптиков там стоит ждать лишь один действительно холодный день в феврале.

Погода в Одессе

Стоит отметить, что согласно прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, настоящей зимы в феврале не предвидится. По его словам, последний зимний месяц по температуре воздуха больше будет напоминать весну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в марте и ждать ли ранней весны.