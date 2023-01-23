Сильные снегопады, метели и гололед: когда в Украине "испортится" погода

Природа собирается "напомнить", что до весны осталось больше месяца

В соответствии с прогнозами синоптиков, погода в Украине "вернулась в норму", к своим "сезонным" показателям, тем не менее, кое-какие сюрпризы она для украинцев приберегла.

О метеоситуации на предстоящей неделе рассказывает синоптик Игорь Кибальчич.

"В третьей декаде января нас ожидает достаточно устойчивый характер погоды в условиях повышенного атмосферного давления и отсутствия осадков", — отмечает специалист.

Так, в понедельник, 23 января, осадков на территории Украины не предвидится. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4…+1 °С, днём 0…+5 °С, в западных областях и Крыму +5…+10 °С.

Во вторник, 24 января, сохранится погода без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -6…-1 °С, в Крыму, одесской области и на Закарпатье -1…+4 °С; днём -1…+4 °С, в Крыму и на Закарпатье +1…+6 °С.

В среду, 25 января, сохранится поле повышенного давления, поэтому существенных осадков в Украине не ожидается. Местами возможны туманы, приводящие к снижению дальности видимости до 200-500 метров.. Температура воздуха ночью составит -7…-2 °С, в Сумской и Харьковской областях до -9 °С. Днём воздух прогреется до -2…+3 °С, в южной половине +2…+7 °С.

В четверг, 26 января, ожидается облачная погода без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -9…-4 °С, в Крыму около 0 °С; днём -1…+4 °С, в Крыму и на юге Одесской области до +7 °С.

Но вот уже в пятницу, 27 января, украинцев, похоже, ждут погодные сюрпризы. О них пишет в социальной сети народный синоптик Станислав Щедрин.

"С 27 января в Украину начнут поступать ряд активных циклонов с юга и запада. В период с 27 января по 3 февраля, по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны сугробы на дорогах, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге дожди с переходом в мокрый снег".

Другими словами, следующие выходные напомнят украинцам о том, что такое настоящая зима – благо, время для подготовки к сюрпризам погоды еще остается.

К тому же такая "адаптация" приходится и в феврале, когда ожидается пара непродолжительных морозных периодов и большое количество осадков.