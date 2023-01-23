Сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця: коли в Україні "зіпсується" погода

Природа збирається "нагадати", що до весни залишилося більше місяця

Відповідно до прогнозів синоптиків, погода в Україні "повернулася в норму", до своїх "сезонних" показників, проте, деякі сюрпризи вона для українців приберегла.

Про метеоситуацію наступного тижня розповідає синоптик Ігор Кібальчич.

"У третій декаді січня на нас чекає досить стійкий характер погоди в умовах підвищеного атмосферного тиску та відсутності опадів ", — зазначає фахівець.

Так, у понеділок, 23 січня, опадів на території України не передбачається. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1°С, удень 0…+5°С, у західних областях та Криму +5…+10°С.

У вівторок, 24 січня, утримається погода без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -6...-1 °С, у Криму, одеській області та на Закарпатті -1...+4 °С; днем -1…+4 °С, у Криму та на Закарпатті +1…+6 °С.

У середу, 25 січня, збережеться поле підвищеного тиску, тому суттєвих опадів в Україні не очікується. Подекуди можливі тумани, що призводять до зниження дальності видимості до 200-500 метрів. Температура повітря вночі становитиме -7…-2 °С, у Сумській та Харківській областях до -9 °С. Вдень повітря прогріється до -2...+3°С, у південній половині +2...+7°С.

У четвер, 26 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Подекуди тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -9...-4°С, у Криму близько 0°С; днем -1...+4°С, у Криму та на півдні Одеської області до +7°С.

Але вже в п’ятницю, 27 січня, на українців, схоже, чекають погодні сюрпризи. Про них пише у соціальній мережі народний синоптик Станіслав Щедрін.

"З 27 січня в Україну почнуть надходити ряд активних циклонів з півдня та заходу. У період з 27 січня по 3 лютого, по всій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі кучугури на дорогах, ожеледиця, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер, на півдні дощі з переходом у мокрий сніг", — зазначає спеціаліст.

Іншими словами наступні вихідні нагадають українцям про те, що таке справжня зима – благо, час для підготовки до сюрпризів погоди ще залишається.

До того ж це стане в нагоді і в лютому, коли очікується пара нетривалих морозних періодів і велика кількість опадів.