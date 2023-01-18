Потепління прийшло ненадовго: чи чекати українцям сильних морозів до кінця зими

Якою буде погода до кінця зими

На більшій частині території України до кінця поточного тижня зберігатиметься аномально тепла погода, проте вже у вихідні до країни знову прийде похолодання. Втім, синоптики поспішають заспокоїти, що на морози, які спостерігалися на початку січня, до кінця зими чекати не варто.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, більшість українців у лютому на термометрі бачитимуть або легкий "плюс" або незначний "мінус", хоча в деяких областях буде кілька холодних днів.

Найбільше пощастить жителям західних і південних областей, де вдень до самого кінця зими за рідкісним винятком зберігатиметься плюсова температура. Проте нічні морози у середині лютого будуть відчутними.

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Ледве прохолодніше буде в центральних областях, де температура повітря може в окремі дні опускатися нижче -5 градусів у світлий час доби.

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А ось на сході України стовпчики термометра практично весь лютий залишатимуться в негативному діапазоні значень, а ночами в окремі дати взагалі можна буде бачити морози вище за -10 градусів.

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Подібний прогноз також дає і синоптик Станіслав Щедрін, який каже, що на початку лютого погода в Україні буде теплою, але сухою, а в другій половині взагалі нагадуватиме весну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на Водохреща.