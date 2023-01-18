Голі щиколотки взимку та неправильний тон колготок: топ-9 грубих помилок, які зіпсують образ (фото)

Стилістка вказала на найчастіші похибки при стайлінгу

Щоб ваш образ виглядав стильно та продумано, додати до нього пару-трійку останніх трендів сезону недостатньо. Навіть одна невелика деталь може вказати на відсутність смаку, наприклад, не той колір колготок. Або ж знизить градус стилю якийсь антитренд, а-ля джинси, що супероблягають.

Про грубі помилки стайлінгу розповідає українська стилістка Інна у своєму блозі в Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на дев’ять моментів, які зруйнують ваш образ за секунду. Дотримуйтесь порад спеціаліста і завжди будьте виглядати актуально та вдало.

Помилка №1 – не ті бежеві колготки. Йдеться про те, коли тілесні колготки надто темні, світлі чи грубі, а також з блиском. Потрібно досягати ефекту, ніби колготок на вас немає.

Колготки можуть зіпсувати враження від образу

Помилка №2 — тонкий верхній одяг. Пальто, куртка або дублянка завжди мають бути достатньо вільними.

Рухи не повинно нічого сковувати

Помилка №3 — скінні з верхом, що облягує. Багато стилістів узагалі вважають скінні антитрендом. Як мінімум пам’ятайте про базове правило стайлінгу: низ, що облягує — вільний верх і навпаки.

Не варто одягати все, що облягує, відразу

Помилка №4 — неправильне нашарування. Багатошаровість – відмінний стистичний прийом. Однак кожен наступний шар повинен бути щільнішим за попередній.

Утеплюйтесь стильно

Помилка №5 — спортивні елементи одягу, що облягають. За словами стилістки, спортивний одяг має бути достатньо об’ємним, щоб виглядав стильно.

Спортивний одяг не повинен сковувати вас

Помилка №6 – грубі колготки з легкими тканинами. Враховуйте один нюанс: що чим тонша тканина на вас, тим тонші колготки.

І знову приділіть увагу колготкам

Помилка №7 — вузька смужка ноги між взуттям та поясним виробом. Краще зробити більшу відстань або повністю сховати взуття.

Різницю бачать усі

Помилка №8 — голі щиколотки взимку. Так-так, кожна хоч раз зустрічала таку "модницю" на вулиці. Не забувайте про шкарпетки, вам має бути тепло.

Не думайте, що відсутність шкарпеток додасть стилю

Помилка №9 — занадто тонкий трикотаж, що облягає. Стилістка рекомендує робити інакше: нехай трикотажні речі, що облягають, виконують свою функцію, тобто втягують.

Тонкий трикотаж — антитренд

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