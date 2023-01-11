Поєднання стилів і структурованість: шість головних правил створення стильного образу (фото)

Стилістка розповіла, які модні лайфхаки забезпечать вам ідеальний вигляд

Взимку є багато варіантів виглядати трендово, але без урахування базових правил стайлінгу ваш образ зруйнується, і жодна новомодна річ його не врятує. Якщо ви навчитеся формувати правильний силует, то і в холод, і в спеку зможете підбирати ідеально одяг, взуття та аксесуари, які підкреслять ваше почуття стилю.

Детальніше про правила створення гармонійного образу розповідає блог про стиль watchingukraine в Instagram. За словами стилістки, є шість принципів, на яких тримається гармонійний образ. Варто один раз у них розібратися, і ви зможете формувати бездоганні луки будь-якої пори року.

Принцип №1: Поєднання стилів

Як правило, щоб створити актуальний образ, потрібно об’єднати кілька різних стилів. Не бійтеся поєднувати спорт із класикою, андрогонний з більш жіночним, гранж із діловим.

Вдалий мікс стилів

Принцип №2: Структурованість

Якщо у вас розслаблений одяг, то образ потрібно "зібрати", тобто доповнити, щоб він здавався завершеним. Це можна зробити за допомогою структурованих аксесуарів – взуття із чітким мисом та фактурної сумки. З точністю і навпаки діє правило, коли ви одягаєтеся класичніше і строго. Тоді можна додавати розслаблені та м’які форми, щоб ваш образ не виглядав одноманітно.

Грайте з фактурами та формами

Принцип №3: Довжина

Кожен виріб повинен завершуватися на найтоншій частині вашого тіла або повністю прикривати її. Наприклад – курточка повинна прикривати ваші стегна, або бути вищими за стегна на 20 см, але точно не бути посеред.

За допомогою довжини можна приховати недоліки

Принцип №4: Горизонталі

Часта помилка – ділити фігуру на 2 чи 3 однакові частини одягом. Потрібно, щоб горизонталі були по всій довжині тіла (при цьому не забуваємо про принцип довжини) та на різній відстані. Чим більше ліній у вашому образі, тим більш завершеним він виглядає.

Додайте в образ більше ліній

Принцип №5: Посадка

Вибираємо для себе ту посадку, яка відповідає обраному луку, підходить вашій фігурі й візуально зможе скоригувати її, якщо потрібно. Наприклад: якщо у вас верхня частина тіла не пропорційна нижній, тобто ноги коротші за тулуб – завжди вибирайте високу посадку, так ви вирівняєте баланс. Якщо ви вибираєте низький хід і хочете продовжити візуально ноги – також вибирайте високу посадку.

Вибір посадки дуже важливий

Принцип №6: Достатній обсяг

Стилістка закликала запам’ятати одне святе правило – верхній одяг треба купувати на розмір більше за ваш звичайний, а то й на два. По-перше – достатній обсяг дає вам свободу рухів, по-друге – зима та холод вимагають багатошаровості, по-третє – це просто актуальна база і повертатися до приталених пуховиків вже не потрібно.

Різниця очевидна

Раніше "Телеграф" розповідав, які фасони джинсів спотворюють будь-яку фігуру.