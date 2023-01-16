Оверсайз-світр може збільшити фігуру на 1-2 розміри: як вибрати правильний фасон (фото)

Об’ємний затишний светр дуже зручний у холодну пору року, але може надто збільшити ваші форми

У зимовому гардеробі не обійтися без теплих светрів, до того ж у моді безліч симпатичних варіантів. Вже котрий сезон поспіль не втрачають актуальність фасони оверсайз. Однак іноді через надто об’ємну річ наш розмір одягу "зростає" на один, а то й на два.

Як же вибрати оверсайз-светр, щоб він не повнив і не спотворював фігуру? Детальніше про це розповідає блог про стиль street_style_fashion_lover в Instagram. Якщо врахувати деякі нюанси при виборі виробу, светр лише прикрасить ваші форми і стане відмінним компонентом стильних луків у будь-яку погоду.

Оверсайз-светр – це стильно, лаконічно і, головне, тепло та комфортно, зазначається у публікації. Рекомендується поєднувати об’ємний верх тільки з низом, що облягає, і навпаки. Це правило діє незалежно від трендів. В іншому випадку ви можете змістити пропорції силуету і візуально збільшити фігуру на 1-2 розміри.

Якщо питання полягає в тому, з чим носити об’ємний светр подовженого крою, то стилістка радить робити вибір у бік легінсів чи колготок. Така імпровізована тепла сукня не буде повнити і додасть елегантності.

Стильні образи зі светрами

В об’ємному светрі вам буде дуже тепло

Подовжений светр — альтернатива звичному фасону

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