Найгарячіші тренди 2023 року: речі, які варто обов’язково додати до свого гардеробу (фото)

Не бійтеся експериментувати і міксувати ці тренди між собою

Новий рік – новий гардероб, який потрібно обов’язково поповнити актуальними та популярними трендами. Варто зазначити, що серед них є як варіанти, які з нами залишилися ще з минулого року, а є і кардинально нові.

Стиліст Тетяна Голота у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла про найгарячіші тренди, які вже можна знайти у продажу та активно носити. Модний експерт зібрала в добірку топ-5 самих носибельних варіантів, кожен із яких здатний освіжити ваші повсякденні образи.

Топ-5 найгарячіших трендів 2023 року:

Довжина максі — довгі спідниці до кісточок, сукні, що сидять на фігурі. Доповнюємо укороченим пуховиком або дублянкою, взуття масивна підошва та образ готовий.

Штани карго — вільна посадка, широченні, міксуємо з гострим носком на невеликому підборі. Додаємо обсяг, щоб збалансувати пропорції, наприклад, бомбер.

Прозорість – на контрасті з масивними карго цей тренд виглядає дуже органічно. Щоб знизити градус сексуальності комбінуємо з протилежним, жакетом з чоловічого плеча або плащем у стилі Трініті з Матриці.

Мега тренд сезону — це естетика 60-70хх років. Це геометричний принт, укорочені жакети, хутряні вироби, а також кльош від коліна.

Готичний стиль — витонченість та містика, корсети, шнурівки на всіх речах штани, взуття, багатошарові блузки, високі чоботи за коліно.

Раніше "Телеграф" розповідав про антитренди джинсів — 6 моделей, які час викинути. Такі джинси не підходять взагалі нікому і їм уже давно час на смітник.