Ця коротка стрижка завжди лишається в тренді - на чому зупинити свій вибір (фото)

Кілька чудових варіантів для власниць короткого волосся

Якщо вам хочеться змінити образ, варто насамперед подумати про оновлення стрижки або кольору волосся. Ми вже розповідали, які відтінки у тренді цього року, а тепер покажемо стрижку, яка взагалі не виходить із трендів.

Йдеться про стрижку боб, яка має декілька різновидів і стане справжньою окрасою для дівчат із коротким і середньої довжини волоссям. Про всі її переваги розповідає prostoway.

Коротка трендова стрижка боб: у чому її переваги

Щоб коротка стрижка вас прикрашала, а не псувала весь образ, потрібно підібрати саме ту, яка пасуватиме до вашого типу обличчя. Найпопулярніший варіант, який підходить більшості дівчат, — це саме боб. Ця універсальна сучасна модель не втрачає своєї актуальності, адже постійно оновлюється, тому підібрати виграшний варіант можна під будь-який вік, тип і колір волосся, овал обличчя та інші важливі фактори.

Кучерявий боб

Найпопулярніші варіації стрижки боб

КОРОТКИЙ

Його багато стилістів називають "каре на ніжці". Такий суворий образ вибирають активні жінки та дівчата з довгою шиєю. Такий варіант — найпростіший у догляді.

СЕРЕДНІЙ

Акцентує увагу на очах, трохи оголює шию. Може поєднуватися з асиметричним або косим чубчиком, красиво виглядає на хвилястому волоссі.

ДОВГИЙ

Виглядає як каре, має довжину волосся приблизно до лінії плечей. Чубчик в цьому випадку обов’язково повинен бути прямим.

БОБ КАРЕ

Цей варіант з довгим чубчиком і більш видовженими передніми пасмами вважається класичним. Стрижка боб-каре йде практично всім — вона добре приховує вік, акцентуючи увагу на красивій формі очей та вилиць.

БАГАТОШАРОВИЙ

Деякі перукарі називають його каскадним, рідше – градуйованим. Відрізняється різною довжиною волосся, підстриженого шарами. Може бути короткий або середній і доповнюватися чубчиком.

АСИМЕТРИЧНИЙ

Підходить творчим натурам і любителям експериментів зі стилем. Модні варіанти виглядають дуже сміливо, мають асиметрію на праву або ліву сторону. Пасма зрізаються на різну довжину і доповнюються рваною чубчиком.

Варто додати, що короткі стрижки часто стають вдалим варіантом для власниць тонкого волосся, адже надають йому візуального об’єму та пишності. А ще — це хороший варіант для тих, кому набридло витрачати години на миття, розчісування та обов'язкову ранкову укладку довгого волосся.

Раніше ми розповідали про трендові зачіски та фарбування 2023 року. Цьогоріч стилісти говорять про відмову від перфекціонізму та природність і пропонують модницям спробувати дещо новеньке.