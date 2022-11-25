Мідь, блонд і не тільки: шість кольорів волосся, які ви бачитимете всюди цієї зими (фото)

У тренді багато красивих відтінків, які зроблять ваш образ неповторним

У холодну пору року часто хочеться більше фарб, світла та приємних метаморфоз. Якщо душа вимагає змін, то можна змінити зачіску, до того ж, цього сезону на піку модних тенденцій багато стильних стрижок. Або змініть імідж за допомогою нового кольору волосся.

Зараз найкращий час, щоб подумати про сезонну зміну відтінку, натхненну модними кольорами волосся зими 2022-2023, пише bustle. Варто придивитися як мінімум до шести актуальних варіантів, які вже приміряли селебрітіз.

Пасма, що вигоріли на сонці, та супер-яскраві відтінки можуть уособлювати літні місяці, але коли дні стають коротшими, а температура починає падати, є щось обнадійливе в тому, щоб перевтілюватися в більш глибокі й затишні відтінки.

Перлинний блонд, такий, як у Кім Кардаш’ян чи Меган Фокс – хіт сезону. Це невеликий тональний перехід традиційного платинового блонду.

Неймовірно красивий блонд

Такий мідний колір виглядає по-королівськи. Якщо хочеться яскравості, але стати рудоволосою бестією ви не готові, то це найкращий варіант.

Мідно-карамельний відтінок виглядає дуже затишно й тепло

Глибокі та навіть похмурі відтінки — ідеальні для сезону. Тому не бійтеся перейти на темний бік і стати блискучою брюнеткою.

Глибокий колір — чудовий вибір

Яскраве кольорове волосся все ще актуальне. Зараз на піку трендів м’які рожеві та персикові відтінки.

Рожевий тримає позиції у трендах

Змішані відтінки шоколаду, кави, кориці та карамелі, як у Хейлі Бейбер чи Емілі Ратаковські, зроблять ваші локони розкішними цієї зими.

Дуже благородний відтінок підкреслив красу моделі

Не менш чудово виглядає золотаво-бежевий блонд. Шикарна Хлоя Кардаш’ян тому підтвердження.

Блиск і блонд — дует, який затьмарить усіх

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