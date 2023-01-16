Эта короткая стрижка всегда остается в тренде – на чем остановить свой выбор (фото)

Несколько замечательных вариантов для обладательниц коротких и средней длинны волос

Если вам хочется изменить образ, следует прежде всего подумать об обновлении стрижки или цвета волос. Мы уже рассказывали, какие оттенки в тренде этого года, а теперь покажем стрижку, которая вообще не выходит из трендов.

Речь идет о стрижке боб, которая имеет несколько разновидностей и станет настоящим украшением для девушек с короткими и средней длиной волосами. Обо всех ее преимуществах рассказывает prostoway.

Короткая трендовая стрижка боб: в чем ее преимущества

Чтобы короткая стрижка вас украшала, а не портила весь образ, нужно подобрать именно ту, которая будет подходить к вашему типу лица. Самый популярный вариант, который подходит большинству девушек, – это именно боб. Эта универсальная современная модель не теряет своей актуальности, ведь постоянно обновляется, поэтому подобрать выигрышный вариант можно под любой возраст, тип и цвет волос, овал лица и другие важные факторы.

Вьющийся боб

Самые популярные вариации стрижки боб

КОРОТКИЙ

Его многие стилисты называют "каре на ножке". Такой строгий образ выбирают активные женщины и девушки с длинной шеей. Этот вариант – самый простой в уходе.

СРЕДНИЙ

Акцентирует внимание на глазах, немного обнажает шею. Может сочетаться с асимметричной или косой челкой, красиво смотрится на волнистых волосах.

Длинный

Выглядит как каре, имеет длину волос примерно до линии плеч. Челка в этом случае обязательно должна быть прямой.

БОБ КАРЭ

Этот вариант с длинной челкой и более удлиненными передними прядями считается классическим. Стрижка боб-каре идет практически всем — она хорошо скрывает возраст, акцентируя внимание на красивой форме глаз и скул.

Многослойный

Некоторые парикмахеры называют его каскадным, реже – градуированным. Отличается разной длиной волос, подстриженных слоями. Может быть короткий или средний и дополняться челкой.

АСИМЕТРИЧЕСКИЙ

Подходит творческим натурам и любителям экспериментов со стилем. Модные варианты смотрятся очень смело, имеют асимметрию на правую или левую сторону. Пряди срезаются на разную длину и дополняются рваной челкой.

Стоит добавить, что короткие стрижки часто становятся удачным вариантом для обладательниц тонких волос, ведь придают им визуальный объем и пышность. А еще – это хороший вариант для тех, кому надоело тратить много времени на мытье, расчесывание и обязательную утреннюю укладку длинных волос.

Ранее мы рассказывали о трендовых прически и покраске 2023 года. В этом году стилисты говорят об отказе от перфекционизма и естественность, предлагая модницам попробовать кое-что новенькое.