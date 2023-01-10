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Трендовые оттенки волос, покоряющие мир этой зимой (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Выбирать есть из чего Новость обновлена 10 января 2023, 11:41
Выбирать есть из чего. Фото trserial.net.ua

Роскошные оттенки, которые подчеркнут ваш стильный образ

Мода на прически так же изменчива, как и мода на одежду и внешний вид в целом. Некоторые женщины придерживаются одного образа всю жизнь, другие же любят экспериментировать, каждый раз примеряя на себе новые тенденции.

Один из самых простых способов изменить свой имидж – изменить цвет волос. Главный тренд в покраске в 2023 году – сохранение естественного вида и качества волос. Пять идей, в какой цвет покраситься, чтобы быть в тренде зимой этого года, делится w2w.com.ua.

Тренды в окрашивании волос в 2023 году

Все чаще девочки доверяют изменение своего стиля профессиональным колористам. Это помогает избежать многих ошибок, которые могут иметь очень неприятные последствия. Домашняя покраска — та еще лотерея: если повезет не пережечь волосы, то очень вероятно, что с тоном угадать не удастся. Исправлять подобные ошибки все равно придется профессионалам.

Омбре

Покраска омбре — тренд 2023

Эта техника не теряет своей популярности. Принцип окрашивания состоит в плавном переходе от темных корней к освещенным на несколько тонов кончикам. Плюсом такой покраски считается отсутствие отрастающих корней, а значит – и необходимости ежемесячно посещать салон для обновления цвета.

Техника окрашивания волос "омбре" — тренд 2023 года

"Омбре" подойдет девушкам с осветленными волосами, которые хотят отрастить родной оттенок волос, но при этом избежать неопрятного внешнего вида из-за отрастающих корней. Единственное, что нужно делать для поддержания цвета волос, окрашенных по такой технике – периодическая тонировка.

Сомбре

Сомбре

Эта техника является одной из разновидностей "омбре". Главное отличие – для такой покраски используются более натуральные оттенки для перехода. Техника ориентирована на сохранение природного цвета волос.

"Сомбре" идеально подойдет девушкам с русыми или каштановыми волосами. Русые волосы обычно разбавляют пепельной или серо-коричневой гаммой, а для волос цвета "каштан" применяют карамельные и золотые оттенки.

В отличие от "омбре", которое предполагает осветление всей нижней трети волос, "сомбре" затрагивает лишь некоторые пряди. Это придает прическе дополнительный объем.

Затемненные корни

Затемненные корни — покраска

Интересный способ покраски, который подойдет блондинкам. Его суть состоит в нанесении темной краски у основания волос. Главное – достичь плавного перехода между цветами, чтобы нельзя было определить четкую границу, где заканчивается один цвет и начинается другой.

Эта техника имеет целый ряд преимуществ:

  1. Затемненные корни придают дополнительный объем волосам, так что если у вас тонкие волосы – так удастся частично разрешить ситуацию.
  2. Такая окраска освежит внешний вид. В образе появится новая деталь, которая будет привлекать внимание.
  3. В отличие от осветляющей, темная краска не так губительно влияет на волосы.

Единственный минус такой окраски – необходимость обновлять прическу, когда корни отрастают, особенно если ваш натуральный цвет светлее того, что наносится.

Бейбилайтс

Техника окрашивания волос "Бейбилайтс" — тренд 2023 года

Это наиболее естественный способ сделать оттенок волос более насыщенным. Такая техника окрашивания помогает создать эффект выгоревших на солнце волос, как это бывает у детей. Освещают обычно несколько прядей вокруг лица и кончики волос. Процедура достаточно щадящая и позволяет сохранить шелковистость волос, не усложняя уход за ними.

"Бейбилайтс" не тонируют, ведь важно добиться именно эффекта выгорания. Покраске подлежит не более 30% от всех волос и берется только верхний слой. Такая техника подходит для волос любого оттенка.

Цветные пряди дип-дай

Цветные пряди дип-дай – трендовая покраска в 2023 году

"Дип-дай" – это градиентная покраска, при которой на кончики наносят яркую краску. Такая прическа смотрится молодежно и свежо. Цвет для окрашивания можно выбрать любой: от нежного розового до кислотно-желтого, фиолетового, красного или даже ярко-синего.

Для девушек со светлыми волосами лучше подойдут оттенки персикового, голубого и фиолетового. Они будут смотреться аккуратно и сделают прическу очень необычной.

Цветные пряди дип-дай

А вот брюнеткам можно выбрать более насыщенные оттенки: красный, зеленый или оранжевый. Однако следует учитывать, что перед окрашиванием темных волос, их нужно будет хотя бы немного осветлить.

Кстати, если вам хочется попробовать что-то подобное, но вы не уверены в результате, можно сделать себе временный "дип-дай". В магазинах косметики продаются всевозможные цветные спреи для волос, эффекта от которых хватит на 2-3 мытья волос. В продаже есть всевозможные цвета и оттенки, поэтому можно позволить себе поэкспериментировать.

Ранее мы рассказывали, какие брови будут модными в 2023 году. Эксперты назвали самую эффектную форму и тренды в этом году. Говорят: на арену возвращается природность.

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#Модные цвета #Окрашивание #Окраска волос #Волосся