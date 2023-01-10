Трендовые оттенки волос, покоряющие мир этой зимой (фото)

Роскошные оттенки, которые подчеркнут ваш стильный образ

Мода на прически так же изменчива, как и мода на одежду и внешний вид в целом. Некоторые женщины придерживаются одного образа всю жизнь, другие же любят экспериментировать, каждый раз примеряя на себе новые тенденции.

Один из самых простых способов изменить свой имидж – изменить цвет волос. Главный тренд в покраске в 2023 году – сохранение естественного вида и качества волос. Пять идей, в какой цвет покраситься, чтобы быть в тренде зимой этого года, делится w2w.com.ua.

Тренды в окрашивании волос в 2023 году

Все чаще девочки доверяют изменение своего стиля профессиональным колористам. Это помогает избежать многих ошибок, которые могут иметь очень неприятные последствия. Домашняя покраска — та еще лотерея: если повезет не пережечь волосы, то очень вероятно, что с тоном угадать не удастся. Исправлять подобные ошибки все равно придется профессионалам.

Омбре

Эта техника не теряет своей популярности. Принцип окрашивания состоит в плавном переходе от темных корней к освещенным на несколько тонов кончикам. Плюсом такой покраски считается отсутствие отрастающих корней, а значит – и необходимости ежемесячно посещать салон для обновления цвета.

"Омбре" подойдет девушкам с осветленными волосами, которые хотят отрастить родной оттенок волос, но при этом избежать неопрятного внешнего вида из-за отрастающих корней. Единственное, что нужно делать для поддержания цвета волос, окрашенных по такой технике – периодическая тонировка.

Сомбре

Эта техника является одной из разновидностей "омбре". Главное отличие – для такой покраски используются более натуральные оттенки для перехода. Техника ориентирована на сохранение природного цвета волос.

"Сомбре" идеально подойдет девушкам с русыми или каштановыми волосами. Русые волосы обычно разбавляют пепельной или серо-коричневой гаммой, а для волос цвета "каштан" применяют карамельные и золотые оттенки.

В отличие от "омбре", которое предполагает осветление всей нижней трети волос, "сомбре" затрагивает лишь некоторые пряди. Это придает прическе дополнительный объем.

Затемненные корни

Интересный способ покраски, который подойдет блондинкам. Его суть состоит в нанесении темной краски у основания волос. Главное – достичь плавного перехода между цветами, чтобы нельзя было определить четкую границу, где заканчивается один цвет и начинается другой.

Эта техника имеет целый ряд преимуществ:

Затемненные корни придают дополнительный объем волосам, так что если у вас тонкие волосы – так удастся частично разрешить ситуацию. Такая окраска освежит внешний вид. В образе появится новая деталь, которая будет привлекать внимание. В отличие от осветляющей, темная краска не так губительно влияет на волосы.

Единственный минус такой окраски – необходимость обновлять прическу, когда корни отрастают, особенно если ваш натуральный цвет светлее того, что наносится.

Бейбилайтс

Это наиболее естественный способ сделать оттенок волос более насыщенным. Такая техника окрашивания помогает создать эффект выгоревших на солнце волос, как это бывает у детей. Освещают обычно несколько прядей вокруг лица и кончики волос. Процедура достаточно щадящая и позволяет сохранить шелковистость волос, не усложняя уход за ними.

"Бейбилайтс" не тонируют, ведь важно добиться именно эффекта выгорания. Покраске подлежит не более 30% от всех волос и берется только верхний слой. Такая техника подходит для волос любого оттенка.

Цветные пряди дип-дай

"Дип-дай" – это градиентная покраска, при которой на кончики наносят яркую краску. Такая прическа смотрится молодежно и свежо. Цвет для окрашивания можно выбрать любой: от нежного розового до кислотно-желтого, фиолетового, красного или даже ярко-синего.

Для девушек со светлыми волосами лучше подойдут оттенки персикового, голубого и фиолетового. Они будут смотреться аккуратно и сделают прическу очень необычной.

А вот брюнеткам можно выбрать более насыщенные оттенки: красный, зеленый или оранжевый. Однако следует учитывать, что перед окрашиванием темных волос, их нужно будет хотя бы немного осветлить.

Кстати, если вам хочется попробовать что-то подобное, но вы не уверены в результате, можно сделать себе временный "дип-дай". В магазинах косметики продаются всевозможные цветные спреи для волос, эффекта от которых хватит на 2-3 мытья волос. В продаже есть всевозможные цвета и оттенки, поэтому можно позволить себе поэкспериментировать.

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