Колорирование и азиатские стрижки: трендовые прически и окрашивания 2023 года (фото)

Все трендовые стрижки и окрашивания 2023 можно адаптировать в соответствии с вашими предпочтениями

Чтобы создать идеальный образ, нужна не только стильная одежда, обувь и аксессуары, но и трендовая прическа. Также новая стрижка или окрашивание — это отличный "способ" начать новый год своей жизни, или даже "новую жизнь". Хорошо, стилисты каждый год предлагают очень много различных вариантов стрижек, причесок и окрашиваний, из которых каждая модница выберет то, что ей нравится.

Стилист под ником vedmina_golova в своем блоге в Инстаграм отметила, что в сезоне 2023 набирает обороты отказ от перфекционизма. И если раньше топ-запросом был ровный срез и супер-плавный переход, то сейчас важнее текстура и максимальный контраст. Модный эксперт выделила 4 основных тренда стрижек и окрашиваний на этот год.

Тренды 2023: стрижки, прически, окрашивания

Теплые оттенки — самыми модными оттенками блонда стали золотой и кремовый блонды, а в темных цветах как альтернатива или дополнение шоколадном лидируют махагон, карамель, винный цвета.

Блочное окрашивание — это может быть яркий блок, блонд, или темные пряди — не важно. Главное, чтобы блок был достаточно крупный и контрастный. Чаще всего акцент располагают на челке, затылке, или на одной из сторон по пробору.

— это может быть яркий блок, блонд, или темные пряди — не важно. Главное, чтобы блок был достаточно крупный и контрастный. Чаще всего акцент располагают на челке, затылке, или на одной из сторон по пробору. Колорирование — старая-добрая техника смешения нескольких похожих оттенков в одном окрашивании снова в моде! Здесь главное придерживаться одного направления(тёплое или холодное) и не выбирать слишком разные цвета.

— старая-добрая техника смешения нескольких похожих оттенков в одном окрашивании снова в моде! Здесь главное придерживаться одного направления(тёплое или холодное) и не выбирать слишком разные цвета. Азиатские стрижки — не теряют актуальность корейские формы, текстурные, мягкие, небрежные. Для длинных волос — очень актуальны объемы и многослойность, для коротких — удлиненный затылок и "перышки". Челки(самые разные) в моде как никогда.

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