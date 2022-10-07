Привет из 90-х и хвост Барби: топ-9 причесок, которые вырвались в тренды в этом сезоне (фото)
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Вернулись тренды прошлых лет, это заметно даже по модным прическам, стрижкам и укладкам
Ваша стрижка, прическа или укладка может выгодно поддержать образ или же разрушить его. Если не знаете, как бы интересно оформить волосы, то присмотритесь к последним трендам на прически сезона осень-зима. Выбор приятно впечатляет.
Есть по меньшей мере девять тенденций среди причесок, пишет издание bustle. Многие из трендов кажутся нам знакомыми, ведь они слегка трансформировались и вернулись из тех же бурных 90-х. Кое-какие трендовые прически, к примеру различные косички, остаются актуальными который сезон кряду.
Самые модные прически этого сезона:
- Причудливые косички. Подобные любили многие звезды 90-х, в том числе поп-дива Бритни Спирс.
- Эффектная прическа из 90-х. Закалывать волосы в стиле пин-ап снова модно.
- Собранный пучок и нежные локоны, обрамляющие лицо. Такая себе прическа а-ля на выпускной вечер.
- Французский твист (ракушка). Подойдет для особых случаев и элегантных образов.
- Прическа с заколкой-крабом. Добавит вашему стилю игривости.
- Пучок с пышными прядями волос впереди. По стилю такая прическа скорее относится к панк-шику.
- Альтернатива обычному конскому хвосту. Соберите пряди в тугой хвост, а затем заплетите.
- Хвост, как у Барби. Это очень высокий хвост с закругленными кончиками.
- Прическа с аксессуарами. 90-е были щедры на всевозможные заколки, зажимы, булавки или бусины.
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