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Привет из 90-х и хвост Барби: топ-9 причесок, которые вырвались в тренды в этом сезоне (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Прическа – важная часть образа
Прическа – важная часть образа

Вернулись тренды прошлых лет, это заметно даже по модным прическам, стрижкам и укладкам

Ваша стрижка, прическа или укладка может выгодно поддержать образ или же разрушить его. Если не знаете, как бы интересно оформить волосы, то присмотритесь к последним трендам на прически сезона осень-зима. Выбор приятно впечатляет.

Есть по меньшей мере девять тенденций среди причесок, пишет издание bustle. Многие из трендов кажутся нам знакомыми, ведь они слегка трансформировались и вернулись из тех же бурных 90-х. Кое-какие трендовые прически, к примеру различные косички, остаются актуальными который сезон кряду.

Самые модные прически этого сезона:

  1. Причудливые косички. Подобные любили многие звезды 90-х, в том числе поп-дива Бритни Спирс.
  2. Эффектная прическа из 90-х. Закалывать волосы в стиле пин-ап снова модно.
  3. Собранный пучок и нежные локоны, обрамляющие лицо. Такая себе прическа а-ля на выпускной вечер.
  4. Французский твист (ракушка). Подойдет для особых случаев и элегантных образов.
  5. Прическа с заколкой-крабом. Добавит вашему стилю игривости.
  6. Пучок с пышными прядями волос впереди. По стилю такая прическа скорее относится к панк-шику.
  7. Альтернатива обычному конскому хвосту. Соберите пряди в тугой хвост, а затем заплетите.
  8. Хвост, как у Барби. Это очень высокий хвост с закругленными кончиками.
  9. Прическа с аксессуарами. 90-е были щедры на всевозможные заколки, зажимы, булавки или бусины.
Прическа из 90-х
Прическа - хит 90-х
Прическа с заколкой-крабом
Заколки-крабы снова в моде
Прическа в стиле панк-шик
Эффектный пучок в стиле панк-шик
Заплетенный конский хвост
Смотрится интереснее, чем стандартный конский хвост
Хвост как у Барби
Эстетика Барби
Прическа на выпускной
Так можно пойти не только на выпускной
Французский твист прическа
Французский твист - классика среди причесок
Прическа с аксессуарами
Не бойтесь аксессуаров
Причудливые косички
Причудливые косички - супертренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украшения в моде в этом сезоне и подойдут практически к любому образу.

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#Мода #Прически #Тренды