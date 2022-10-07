Привет из 90-х и хвост Барби: топ-9 причесок, которые вырвались в тренды в этом сезоне (фото)

Вернулись тренды прошлых лет, это заметно даже по модным прическам, стрижкам и укладкам

Ваша стрижка, прическа или укладка может выгодно поддержать образ или же разрушить его. Если не знаете, как бы интересно оформить волосы, то присмотритесь к последним трендам на прически сезона осень-зима. Выбор приятно впечатляет.

Есть по меньшей мере девять тенденций среди причесок, пишет издание bustle. Многие из трендов кажутся нам знакомыми, ведь они слегка трансформировались и вернулись из тех же бурных 90-х. Кое-какие трендовые прически, к примеру различные косички, остаются актуальными который сезон кряду.

Самые модные прически этого сезона:

Причудливые косички. Подобные любили многие звезды 90-х, в том числе поп-дива Бритни Спирс. Эффектная прическа из 90-х. Закалывать волосы в стиле пин-ап снова модно. Собранный пучок и нежные локоны, обрамляющие лицо. Такая себе прическа а-ля на выпускной вечер. Французский твист (ракушка). Подойдет для особых случаев и элегантных образов. Прическа с заколкой-крабом. Добавит вашему стилю игривости. Пучок с пышными прядями волос впереди. По стилю такая прическа скорее относится к панк-шику. Альтернатива обычному конскому хвосту. Соберите пряди в тугой хвост, а затем заплетите. Хвост, как у Барби. Это очень высокий хвост с закругленными кончиками. Прическа с аксессуарами. 90-е были щедры на всевозможные заколки, зажимы, булавки или бусины.

Прическа - хит 90-х

Заколки-крабы снова в моде

Эффектный пучок в стиле панк-шик

Смотрится интереснее, чем стандартный конский хвост

Эстетика Барби

Так можно пойти не только на выпускной

Французский твист - классика среди причесок

Не бойтесь аксессуаров

Причудливые косички - супертренд

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