Подходит для кардинальных перевоплощений: топ-3 стрижки, которые сделают вас неотразимой этой зимой (фото)

Эти стрижки подчеркнут все ваши достоинства

Зима для вас ассоциируется с переменами? Новый год — новая жизнь? Тогда почему бы не внести в свой список перемен — смену имиджа, а именно прически. Мы уже делились подборкой стильных женских стрижек на разную длину волос с челкой и без, которые помогут вам создавать идеальные образы каждый день. А теперь хотим остановиться на трех модных прическах, которые будут в топе именно зимой.

Как сообщает prostoway, во многом на тренды стрижек этой зимой повлияла киноиндустрия. Девушки бегут в салоны, чтобы сделать прическу, как у их любимой героини, актрисы или модели. Какие самые популярные варианты — читайте далее.

Топ-3 самые актуальные стрижки зимы 2022/2023

Современная Диана — леди Ди не перестает быть иконой стиля для модниц по всему миру, а невероятная популярность сериала "Корона" лишь напомнила девушкам, какой была принцесса Диана. И, естественно, все снова стали подражать ее стилю, только немного в современной обработке. Стрижка Modern Diana — все тот же укороченный боб с неровными краями, но без "сбитого" объема.

Челка, обрамляющая лицо — такая челка имеет ровный срез ровно в середине лба, а дальше расходится каскадом вплоть до подбородка.

Клавикат — это вид удлиненного боба (стрижка должна доходить до линии ключиц). Отметим, что такая стрижка подходит девушками с любы типом волос и любой формой лица.

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