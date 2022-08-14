Модные женские стрижки 2022: стильные варианты на короткие, средние и длинные волосы (фото)

Подборка стильных женских стрижек на разную длину волос с челкой и без для создания безупречных образов на каждый день.

\Одна из самых важных составляющих образа каждой женщины — это модная стрижка и прическа. Отметим, что в сезоне 2022 стилисты предлагают большой выбор разнообразных стрижек, среди которых каждая девушка найдет вариант, который ей по душе.

Главное выбрать длину, стиль и цвет волос, и можно смело отправляться к мастеру. Поверьте модных тенденций хватит на всех. Какие же женские стрижки и прически на пике популярности в 2022-м году, разбираемся в статье.

Модные прически 2022, женские стрижки на разную длину волос

Да, стильные укладки требуют времени, сил, особенно если у вас длинные волосы, и терпения, но ведь результат того стоит. Немного проще обладательницам волос средней длины, а также женщинам с короткими стрижками, однако и им нужно уметь правильно подбирать прически, чтобы подчеркивать все их достоинства и скрывать недостатки, ведь неправильно подобранная стрижка может и возраста добавить. Не стоит также забывать и про модные тренды.

Читайте также: Категория Мода Подчеркивают недостатки и прибавляют возраста: стрижки, о которых стоит забыть в 2022 году Если вы хотите выглядеть стильно и модно, то про эти стрижки и прически нужно забыть.

К счастью выбор модных стрижек и причесок достаточно велик и девушки и женщины разных возрастов смогут подобрать себе стрижку в любом стиле, на длинные, короткие и средние волосы, с челкой, без челки, на любую форму лица.

Однако, перед походом к стилисту, желательно изучить все тренды и тенденции.

Модные женские стрижки 2022: как подобрать стильный вариант по форме лица

Овальная форма лица

Для такого лица подходят практически все варианты стрижек. Поэтому вы можете выбирать себе любую прическу.

Квадратная форма лица

Стилисты рекомендуют выбирать косые и рваные пряди. Лучшими выборами будут стрижки с асимметрией, а также каскадные и многослойные стрижки.

Прямоугольное лицо

Как и в случае с квадратным лицом, нужно сгладить острые углы. С этой задачей хорошо справятся каскадные или многослойные стрижки. От прямых челок и любых стрижек с четкими линиями желательно отказаться. Асимметрия или каскадные пряди — лучший выбор.

Ромбовидная форма лица

Для такого лица также как и для овального подходят практически все женские стрижки, однако от объемных вариантов стоит отказаться. Длина прядей должна заканчиваться примерно на уровне скул, чтобы визуально разгладить их. Подойдут также варианты с густой и косой челкой.

Круглое лицо

Очень "опасная" форма", с которой нужно быть поосторожнее. Выбирать желательно менее пышные стрижки, чтобы сбалансировать все пропорции лица. Для этого нужно придать объем нижней части, с чем хорошо справится асимметричная челка или пробор.

Треугольное лицо

При такой форме не желательно делать стрижки "шапочки". А таком случае лучше всего выбрать классическое каре или сессон. Важно оставлять достаточную длину, чтобы уравновесить черты лица.

Модные женские стрижки 2022 на короткие волосы: фото

Короткие стрижки – это достаточно рисковый вариант, да и не всем они идут. Такие варианты идеально подчеркивают красивую внешность, и плюс ко всему они практичны, удобны и на создание прически идет относительно немного времени.

Да, выбор причесок на такие стрижки невелик, да и количество укладок — беднее, но это не значит, что нужно от них отказываться. Главные тенденции — далее.

Женские стрижки 2022: каре

Стрижка каре — это популярный и стильный тренд в стрижках, который уже не один сезон не теряет своей актуальности, сообщает ledixbeauty. Более того такую стрижку можно различно видоизменять и из классического варианта сделать что-то новое: асимметрическая стрижка, скошенный вариант, на ножке, сочетать стрижку с каскадом, или оставить возле лица длинные пряди.

Также стрижку могут разнообразить различные виды челки — длинная, скошенная или прямая, с неровными, рваными краями либо ровным срезом. Отметим, что каре также подходит и на средние волосы.

Короткие стрижки: боб и боб-каре

Боб и боб-каре — это отличные варианты для тех женщин, у которых тонкие волосы, ведь эти стрижки хорошо сохраняют объем на голове. Также такая стрижка позволяет создавать различные стильные прически и укладки. Стрижки боб и боб-каре тоже можно сочетать с челкой: как ровной, так и наискосок.

Также стилисты отмечают, что такие стрижки позволяют экспериментировать с разной длиной волос, создавая резкие переходы, типа каскада, а также оставлять пряди разной длины, с неровными и прямыми краями.

Короткие стрижки: пикси

Для этой стрижки характерна очень короткая длина волос, а также резкие и рваные края, что создает эффект взъерошенных и непослушных волос. Стрижка пикси подходит для женщин разного возраста – и для юных девушек, и для дам постарше. Такая форма отлично подчеркивает овал лица и делает глаза более выразительными.

Стрижка пикси также позволяет экспериментировать со своими волосами, к примеру создавая различные образы с челкой и без челки.

Добавим, что подобная стрижка также не требует много усилий для укладки, скорее, наоборот, небрежность и взъерошенность являются плюсом для стрижки пикси.

Короткие стрижки: гарсон

Гарсон — идеальный вариант для любителей коротких стрижек. Косая рваная челка длиннее самой стрижки придаст интересную форму прическе. Стрижка идеально подходит обладательницам прямых волос, а если у вас волнистые волосы, то лучше выбирать удлиненный вариант прически. Хорошо смотрится на худых девушках с выразительными чертами лица.

Стоит добавить, что для стрижки гарсон не существует возрастных границ. Благодаря такой прическе можно с легкостью "сбросить" десяток лет.

Модные женские стрижки 2022 на средние волосы: фото

Средние волосы всегда выглядят женственно и нежно, при этом не требуют много времени на укладку. Самые стильные виды стрижек в 2022 на средние волосы — это градуированные стрижки типа каскад, универсальное каре, а также необычный сессон. Отметим, что любую из этих стрижек можно изменять, добавляя рваные пряди, челки или даже выбривать затылок или зону над веском.

Модные стрижки 2022 на средние волосы: каре

Если вы не готовы к короткой стрижке, то каре на средние волосы — идеальный для вас вариант. Однако стоит помнить, что этот вид стрижки подходит далеко не всем. Лучше всего выбирать каре, если вашим волосам не хватает объема — такая прическа исправит проблему тонких волос. Чтобы немного разнообразить стрижку, можно добавить челку или удлинить пряди возле лица, или же одну прядь, создав асимметрию.

Более того, длинное каре позволяет сделать разные укладки и прически. Самые популярные варианты: идеально ровные волосы, волнистые локоны, а также слегка растрепанные волосы с легкими волнами.

Модные стрижки 2022 на средние волосы: каскад

Стрижка каскад — одна из самых универсальных стрижек, которая никогда не выходит из моды. Ее можно подстроить под любой образ, поэтому — это идеальный вариант для девушек и женщин всех возрастов. Более того, каскад подходит к любому типу лица, если правильно подобрать форму. Также такая стрижка отлично подчеркивает любой образ, подчеркивая все преимущества. Но, если у вас вытянутое лицо, то от каскада лучше отказаться.

Каскад можно усовершенствовать челкой разной формы. Лучше всего выбирать удлиненную челку, челку-занавес, прямую или асимметричную.

Благодаря своей многослойности, на эту стрижку можно подобрать множество различный причесок: это и объемные локоны, легкие волны, различные хвосты, косы или же просто ровные волосы.

Модные стрижки 2022 на средние волосы: сессон

Сначала может показаться, что такая стрижка прибавляет несколько лет к возрасту, однако это совсем не так. Модная стрижка сессон наоборот сделает любую женщину моложе и придаст ей больше женственности. Стилисты отмечают, что стрижка отлично сморится на круглолицых девушках, визуально удлиняя лицо, а также ее можно делать не только на средние волосы, но и на более которую длину волос.

Один из плюсов этой стрижки — простота ухода за волосами и легкость укладки, ведь чтобы стрижка смотрелась красиво, достаточно просто помыть голову и высушить ее феном.

Модные женские стрижки 2022 на длинные волосы: фото

Испокон веков длинные, красивые косы — это лучшее украшение для каждой девушки. Однако обладательницам длинных волос не позавидуешь, ведь на укладку и уход за ними уходит много сил и времени. А с другой стороны, не зря ведь "красота требует жертв". Главное помнить, что для того, чтобы длинные волосы смотрелись красиво — они должны быть сияющими, здоровыми и ухоженными.

Модные стрижки на длинные волосы: каскад

Каскад — это лучший выбор для девушек и женщин с длинными волосами. Эта стрижка остается самой востребованной среди обладательниц длинных локонов. Плавный переход и разная длина волос делают прическу стильной и необычной. Также такая стрижка незаменима для густых толстых волос, ведь она немного разрежает их.

Преимуществ стрижки каскад на длинные волосы очень много:

подходит для любой формы лица,

добавляет тонким волосам объема и густоты,

можно создавать красивые прямые, волнистые и кудрявые укладки.

И конечно же, каскад также можно разнообразить добавив челку, выбрав тот вариант, который вам по душе: ровная челка, рваная по краям, челка-занавес, удлиненные варианты или наоборот очень короткие. Также красиво будет смотреться колорирование или мелирование. Если не хотите портить волосы полностью, можно окрасить пряди лишь у лица.

Модные стрижки на длинные волосы: идеально ровные

Такая стрижка выглядит потрясающе на прямых длинных волос и она всегда будет в тренде, независимо от времени года и сезона. Более того, такая прическа придает кончикам дополнительный объем, и визуально делает волосы гуще и тяжелее. Также стрижку можно разнообразить челкой любой формы и стиля. Однако прежде чем выбрать для себя подобную стрижку, позаботьтесь о состоянии волос.

Отметим, что с такой стрижкой вы сможете сделать прическу в любом стиле, котором вы только пожелаете.

Модные стрижки на длинные волосы: лисий хвост

Свое название стрижка получила благодаря своей форме, которая по виду напоминает лисий хвост. Такая стрижка отлично подойдет для женщин, у которых гладкие и густые волосы, а также пышные и вьющееся локоны. Отметим, что на волосах средней длины такая стрижка смотреться не будет, ведь желаемой формы можно добиться только на большей длине.

Модные стрижки 2022 для женщин постарше: фото

Очень важно, чтобы стрижка не добавляла лишних лет, поэтому для женщин старше 40 и 50 лет выбор правильной прически очень важен. В 2022 году лучше всего обратить свое внимание на такие виды стрижек:

Каре длиной до подбородка — отличный выбор, потому что его можно подогнать под любую форму лица, а также разнообразить трендовым окрашиванием. Особенно хороша она для женщин старше 50 лет, поскольку она омолаживает и придает волосам объем и текстуру.

Боб — благодаря нескольким слоями можно получить привлекательный объем по бокам, который хорошо сочетается с добавленной высотой сверху, а длинная косая челка смягчает длинное или круглое лицо.

Каскад — главное преимущество этой стрижки в том, что ее можно выполнять как на длинных, так и на коротких волосах.

Многослойная стрижка — придает образу форму, объем и текстуру.

Фото актуальных женских стрижек 2022 для женщин за 40

Антитренды женских стрижек и причесок 2022: фото

Помимо знаний про модные женские стрижки 2022, важно также знать и то, какие прически и стрижки уже вышли из моды и стали антитрендами. Поскольку тренд 2022 – это естественность и натуральность, то и соблюдать из нужно во всем: и в окрашивании, в стрижках, и укладках, и прическах.

Поэтому, если вы хотите выглядеть стильно и модно, то про эти стрижки, прически, а также окрашивания нужно забыть. Возможно не навсегда, но на этот сезон точно. Не забывайте, что мода циклична и некоторые стили могут возвращаться.

Антитренды в окрашиваниях: фото

Контрастное омбре — корни неестественно затемнены, концы излишне высветлены.

Мелирование "Зебра" или "Семечко" — пряди окрашены в контрастные очень темные и очень светлые цвета.

Излишне яркий блонд – пепельный или платиновый. Светлокудрым красавицам стоит обратить внимание на золотистые, мягкие оттенки.

Антитренды стрижек и причесок 2022: фото

Чересчур залаченные волосы, которые создают на голове корку. Задача современных качественных средств – создать укладку без укладки.

Неестественно прямая челка, которая как будто вытянута выпрямителем. Куда милее и современнее вы будете выглядеть с челкой-шторкой или бейби-челкой. Также утяжеляет образ плотная прямая или скошенная челка.

Симметрия, жесткие линии, агрессивные выбритые виски – все это уходит в прошлое.

Неразобранные локоны — прическа выглядит ненатурально и очень кукольно.

Крупное гофре на всю длину волос — времена, когда подобные прически были в тренде давно прошли.

Сложные плетения — особенно в виде различных корзинок, ракушек и т.д.

Также ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.