Все легко и просто: трендовые прически и укладки на каждый день (фото)

Подборка стильных женских причесок на разную длину волос на каждый день.

Одна из самых важных составляющих образа каждой женщины — это модная укладка и прическа. И стилисты и парикмахеры в сезоне лето 2022 предлагают большой выбор разнообразных вариантов, среди которых каждая девушка найдет то, что ей по душе.

Стилист Евгения в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником jane.boytsova, поделилась небольшой подборкой стильных причесок и укладок на это лето. Стоит отметить, что все эти варианты подойдут для разной длины волос, и как одно из их преимуществ — их очень легко сделать самостоятельно.

Актуальные прически и укладки на лето 2022 на каждый день

Косички у лица

Хвостики с тонкими резинками

Крабики

Низкие пучки и пряди у лица

Платочки и ленты в волосах

Объёмные резинки

Низкий хвост с косой

Легкие волны

Прямые волосы разной длины

Ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.