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Все легко и просто: трендовые прически и укладки на каждый день (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Выбор модных причесок на лето 2022 достаточно велик Новость обновлена 27 июля 2022, 08:23
Выбор модных причесок на лето 2022 достаточно велик

Подборка стильных женских причесок на разную длину волос на каждый день.

Одна из самых важных составляющих образа каждой женщины — это модная укладка и прическа. И стилисты и парикмахеры в сезоне лето 2022 предлагают большой выбор разнообразных вариантов, среди которых каждая девушка найдет то, что ей по душе.

Стилист Евгения в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником jane.boytsova, поделилась небольшой подборкой стильных причесок и укладок на это лето. Стоит отметить, что все эти варианты подойдут для разной длины волос, и как одно из их преимуществ — их очень легко сделать самостоятельно.

Актуальные прически и укладки на лето 2022 на каждый день

  • Косички у лица
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Хвостики с тонкими резинками
  • Крабики
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Низкие пучки и пряди у лица
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Платочки и ленты в волосах
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Объёмные резинки
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Низкий хвост с косой
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Легкие волны
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Прямые волосы разной длины
Актуальные прически и укладки на лето 2022

Ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.

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#Мода #Прически #Стиль