Тренды против антитрендов-2022: какие платья сделают вас красивой, а какие — изуродуют (фото)
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Персональный стилист заявляет, что самая смелая модная тенденция этого лета — вырезы и разрезы
Летний зной — это идеальная погода для легкого и женственного образа. А помочь в создании красивого лука поможет платье, о трендах которых мы рассказывали ранее.
Так как дизайнеры ежегодно предлагают нам невероятное количество разных моделей платьев, выбирать из них трендовые приходится каждый сезон, и это лето не исключение. Персональный стилист Майя Кривобокова предлагает смотреть на модные тенденции, как на новые идеи для летних образов.
На фото ниже представлены тренды и антитренды летних платьев. Те платья, которые под крестиком, стилист носить категорически не рекомендует.
Вырезы
Рукоделие
Этно-стиль
Кроше
Глубокий вырез
Мини
Инфантильность
Парашют
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья больше не актуальны летом 2022 года.