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Тренды против антитрендов-2022: какие платья сделают вас красивой, а какие — изуродуют (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие платья вышли из моды в 2022 году Новость обновлена 21 июля 2022, 16:56
Какие платья вышли из моды в 2022 году

Персональный стилист заявляет, что самая смелая модная тенденция этого лета — вырезы и разрезы

Летний зной — это идеальная погода для легкого и женственного образа. А помочь в создании красивого лука поможет платье, о трендах которых мы рассказывали ранее.

Так как дизайнеры ежегодно предлагают нам невероятное количество разных моделей платьев, выбирать из них трендовые приходится каждый сезон, и это лето не исключение. Персональный стилист Майя Кривобокова предлагает смотреть на модные тенденции, как на новые идеи для летних образов.

На фото ниже представлены тренды и антитренды летних платьев. Те платья, которые под крестиком, стилист носить категорически не рекомендует.

Вырезы

модные платья лето 2022
Смелая модная тенденция - вырезы и разрезы

Рукоделие

модные платья лето 2022
Макраме, лоскутная техника и вышивка

Этно-стиль

модные платья лето 2022
Мультикультурализм - одна из главных глобальных тенденций

Кроше

модные платья лето 2022
Дизайнеры взяли идею вязания крючком и воплотили ее в жизнь

Глубокий вырез

модные платья лето 2022
Одно из проявлений моды на откровенную женственность

Мини

модные платья лето 2022
Вытеснили длину миди, царившую в моде последние годы

Инфантильность

модные платья лето 2022
Рюши, оборки, яркие цвета, детсвие рисунки и принты

Парашют

модные платья лето 2022
Свободные фасоны все так же на пике популярности

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья больше не актуальны летом 2022 года.

Теги:
#Мода #Платья #Тренды #Антитренды #Мода 2022