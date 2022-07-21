Тренды против антитрендов-2022: какие платья сделают вас красивой, а какие — изуродуют (фото)

Персональный стилист заявляет, что самая смелая модная тенденция этого лета — вырезы и разрезы

Летний зной — это идеальная погода для легкого и женственного образа. А помочь в создании красивого лука поможет платье, о трендах которых мы рассказывали ранее.

Так как дизайнеры ежегодно предлагают нам невероятное количество разных моделей платьев, выбирать из них трендовые приходится каждый сезон, и это лето не исключение. Персональный стилист Майя Кривобокова предлагает смотреть на модные тенденции, как на новые идеи для летних образов.

На фото ниже представлены тренды и антитренды летних платьев. Те платья, которые под крестиком, стилист носить категорически не рекомендует.

Вырезы

Смелая модная тенденция - вырезы и разрезы

Рукоделие

Макраме, лоскутная техника и вышивка

Этно-стиль

Мультикультурализм - одна из главных глобальных тенденций

Кроше

Дизайнеры взяли идею вязания крючком и воплотили ее в жизнь

Глубокий вырез

Одно из проявлений моды на откровенную женственность

Мини

Вытеснили длину миди, царившую в моде последние годы

Инфантильность

Рюши, оборки, яркие цвета, детсвие рисунки и принты

Парашют

Свободные фасоны все так же на пике популярности

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