Они вас уродуют: антитренды укладок-2022, от которых давно пора отказаться (фото)

Мода не стоит на месте — это выражение применимо и к волосам

Если вы хотите быть современной, стоит узнавать хотя бы об основных тенденциях, которые задает мода. Прическа является важной составляющей праздничного образа, поэтому рекомендуем взглянуть на неактуальные тренды укладок, чтобы не выглядеть так, будто вы застряли где-то в прекрасном 2010-м.

Стилист-парикмахер Надежда назвала модели женских укладок, которые портят и удешевляют ваш образ.

Плетение в виде корзинок, ракушек и тому подобное

Крупное гофре на всю длину

Неразобранные локоны (идеальные локоны и много лака)

Плотные прямые или скошенные челки утяжеляют образ

Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны летом 2022 года.