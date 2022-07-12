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Они вас уродуют: антитренды укладок-2022, от которых давно пора отказаться (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Антитренды укладок волос в 2022 году Новость обновлена 12 июля 2022, 11:13
Антитренды укладок волос в 2022 году

Мода не стоит на месте — это выражение применимо и к волосам

Если вы хотите быть современной, стоит узнавать хотя бы об основных тенденциях, которые задает мода. Прическа является важной составляющей праздничного образа, поэтому рекомендуем взглянуть на неактуальные тренды укладок, чтобы не выглядеть так, будто вы застряли где-то в прекрасном 2010-м.

Стилист-парикмахер Надежда назвала модели женских укладок, которые портят и удешевляют ваш образ.

Плетение в виде корзинок, ракушек и тому подобное

Плетение в виде корзинок, ракушек

Крупное гофре на всю длину

Крупное гофре на всю длину

Неразобранные локоны (идеальные локоны и много лака)

Неразобранные локоны

Плотные прямые или скошенные челки утяжеляют образ

Плотные прямые или скошенные челки

Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны летом 2022 года.

Теги:
#Мода #Прически #Стрижки #Укладки #Антитренды #Мода 2022