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Все легко і просто: трендові зачіски та укладки на кожен день (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вибір модних зачісок на літо 2022 досить великий Новина оновлена 27 липня 2022, 08:23
Вибір модних зачісок на літо 2022 досить великий

Підбірка стильних жіночих зачісок на різну довжину волосся на кожен день.

Одна з найважливіших складових образу кожної жінки — це модне укладання і зачіска. І стилісти та перукарі в сезоні літо 2022 пропонують великий вибір різноманітних варіантів, серед яких кожна дівчина знайде те, що їй до вподоби.

Стиліст Євгенія у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком jane.boytsova, поділилася невеликою добіркою стильних зачісок та укладок на це літо. Всі ці варіанти підійдуть для різної довжини волосся, і як одна з їх переваг — їх дуже легко зробити самостійно.

Актуальні зачіски та укладки на літо 2022 на кожен день

  • Косички у обличчя
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Хвостики з тонкими резинками
  • Крабики
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Низькі пучки та пасма в обличчя
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Хусточки та стрічки у волоссі
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Об’ємні резинки
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Низький хвіст із косою
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Легкі хвилі
Актуальные прически и укладки на лето 2022
  • Пряме волосся різної довжини
Актуальные прически и укладки на лето 2022

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.

Теги:
#Мода #Зачіски #Стиль