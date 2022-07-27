Все легко і просто: трендові зачіски та укладки на кожен день (фото)

Підбірка стильних жіночих зачісок на різну довжину волосся на кожен день.

Одна з найважливіших складових образу кожної жінки — це модне укладання і зачіска. І стилісти та перукарі в сезоні літо 2022 пропонують великий вибір різноманітних варіантів, серед яких кожна дівчина знайде те, що їй до вподоби.

Стиліст Євгенія у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком jane.boytsova, поділилася невеликою добіркою стильних зачісок та укладок на це літо. Всі ці варіанти підійдуть для різної довжини волосся, і як одна з їх переваг — їх дуже легко зробити самостійно.

Актуальні зачіски та укладки на літо 2022 на кожен день

Косички у обличчя

Хвостики з тонкими резинками

Крабики

Низькі пучки та пасма в обличчя

Хусточки та стрічки у волоссі

Об’ємні резинки

Низький хвіст із косою

Легкі хвилі

Пряме волосся різної довжини

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.