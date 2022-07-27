Все легко і просто: трендові зачіски та укладки на кожен день (фото)
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Підбірка стильних жіночих зачісок на різну довжину волосся на кожен день.
Одна з найважливіших складових образу кожної жінки — це модне укладання і зачіска. І стилісти та перукарі в сезоні літо 2022 пропонують великий вибір різноманітних варіантів, серед яких кожна дівчина знайде те, що їй до вподоби.
Стиліст Євгенія у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком jane.boytsova, поділилася невеликою добіркою стильних зачісок та укладок на це літо. Всі ці варіанти підійдуть для різної довжини волосся, і як одна з їх переваг — їх дуже легко зробити самостійно.
Актуальні зачіски та укладки на літо 2022 на кожен день
- Косички у обличчя
- Хвостики з тонкими резинками
- Крабики
- Низькі пучки та пасма в обличчя
- Хусточки та стрічки у волоссі
- Об’ємні резинки
- Низький хвіст із косою
- Легкі хвилі
- Пряме волосся різної довжини
Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.